Unde a fugit fiul lui Dincă după bătaie. Unul dintre jurnaliștii agresați rupe tăcerea

Andrei Rotaru, unul dintre jurnaliștii agresați de fiul lui Gherghe Dincă, a oferit noi informații despre ce s-a întâmplat, dar și despre starea colegilor săi.

„Din fericire eu am reușit să ies din acel context și să cer ajutoare. Am fost la jandarmii aflați la intrarea din Ministerul Comunicațiilor, acolo unde se afla și CNA, însă cei de acolo nu ne-au putut ajuta. Așa că am sunat la 112 în acele momente.

Nu a durat foarte mult intervenția, însă mai important în momentul de față este starea colegilor noștri care au fost examinați de doctori. Sunt lovituri destul de puternice și rămâne de văzut ce se va întâmpla.

Noi suntem în aceste momente la secția de poliție, ni se vor lua declarații. Agresorul este cautat în acest moment”, a declarat reporterul Andrei Rotaru.

„Am intrat în sediul ministerului, le-am cerut ajutorul jandarmilor, că avem nevoie să intervină cineva, și ne-au spus să sunăm la poliție”, a mai spus el.

Reacţia reporterului Antena 3, agresat de fiul lui Gheorghe Dincă