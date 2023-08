UE vrea să renunțe la sobele tradiționale pe lemne! Vor fi înlocuite cu unele mai puțin poluante, dar nu pe gaz

Uniunea Europeană nu renunță la ideea de a interzice utilizarea sobelor pe lemne.

UE cere înlocuirea sobelor pe lemne cu cele pe bază de peleți sau de biomasă, de aceea una dintre instituțiile care luptă pentru decarbonizare la nivel European vine cu câteva propuneri.

Asociația Forestierilor susține însă că tranziția nu se poate face fără subvenționarea cu bani europeni, așa cum s a întâmplat în alte state ale blocului comunitar, precum Germania, Austria sau Franța.

”Aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România se încălzesc cu lemne. Cele mai multe dintre acestea folosesc sobe vechi, cu randament scăzut și grad de poluare ridicat. Dezechilibrele de pe piața energiei și gazului metan, prețurile mari, războiul din Ucraina și direcția europeană de reducere a emisiilor de GES ne obligă la o schimbare majoră în schema de încălzire a locuințelor românești.

Pașii necesari pentru a ieși din schema uzată deja moral și economic sunt relativ simpli. Presupun înlocuirea sistemelor de încălzire vechi cu unele noi, cu randament mult mai ridicat, mai puțin poluante și care produc energie termică mai ieftină. Există soluții tehnice de mai multe tipuri – de la pompele de căldură, la centralele pe peleți sau biomasă.

Dacă în ceea ce privește pompele de căldură vorbim despre echipamente importate integral, peleții și, mai ales, biomasa ne sunt la îndemână. Cu investiții în utilaje și echipamente, sectorul forestier poate aduce cu ușurință biomasa la „gura sobei”.

Câteva exemple de sisteme de subvenție din alte țări

Preocupate de creșterea prețurilor la energie și de reducerea poluării, multe state europene subvenționează înlocuirea centralelor termice pe gaz sau păcură cu centrale ecologice care funcționează cu lemn, peleți sau biomasă.

În Germania, proprietarii de apartamente primesc bani de la stat atunci când instalează sisteme de încălzire ecologică. 30% din costuri sunt acoperite în toate cazurile. Dacă venitul impozabil al gospodăriei este mai mic de 40.000 de euro pe an (45% dintre acestea sunt în această situație), se adaugă încă 30%. Mai există o alocare de 20% dacă înlocuirea sistemului vechi de încălzire cu cel nou are loc înainte de 2028, dar finanțarea totală este de maximum 70 la sută.

În Austria, subvențiile pentru înlocuirea aparatelor care utilizează combustibili fosili cu centrale termice pe peleți se ridică până la 7.500 € din costul unei centrale de uz casnic. Guvernele regionale alocă subvenții suplimentare cu valori cuprinse între 2.000 – 5.000 de euro.

În Franța, a fost derulat din anul 2022 până la data de 30 iunie, anul acesta, un program de sprijin pentru înlocuirea centralelor termice vechi cu centrale ecologice pe lemn sau peleți, pompe de căldură sau panouri solare. Ajutorul oferit a fost între 4.000 -5.000 de euro pentru gospodăriile cu venituri mici și 2.500 – 4.000 de euro pentru gospodăriile cu venit standard. După această dată, ajutorul maxim este de 4.000 de euro.

În 2007, în SUA existau 7,5 milioane de sobe vechi pe lemne, cu randament scăzut și grad de poluare mare. Autoritățile federale au creat un sistem mixt de creditare și subvenție pentru înlocuirea acestora. Sistemul acoperea până la 80% din preț. La sistemul federal s-au adăugat și cele statale, care contribuiau și acestea la înlocuirea sobelor vechi.

Un program asemănător este în derulare de peste 20 de ani în Norvegia.

România are resursă și are nevoie de o astfel de tranziție. Asumarea acestei tranziții presupune, concret, elaborarea unui set de politici publice și o alocare serioasă de fonduri. Avem resursă și avem știința procesării lemnului. ASFOR are specialiști și își oferă sprijinul pentru dezvoltarea unor astfel de politici publice. Este important să demarăm această tranziție pentru a folosi mult mai eficient lemnul!”, se arată într-un comunicat emis de ASFOR.