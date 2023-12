Untold 2024, Sam Smith şi Swedish House Mafia, în premieră pe Cluj Arena

Organizatorii festivalului pregătesc deschiderea unui nou capitol din universul magic Untold, și anunță primele nume confirmate pentru cea de-a noua ediție a unuia dintre cele mai aşteptate evenimente muzicale din lume.

Aceştia promit o experiența memorabilă la Untold 2024 pentru sutele de mii de fani și pentru cele mai mari nume din industria muzicală la nivel mondial.

Organizatorii festivalului Untold 2024 au anunţat, într-un comunicat oficial, primele nume confirmate pentru cea de-a noua ediție, care va avea loc în perioada 8-11 august 2024, la Cluj-Napoca.

Sam Smith este singurul artist care a reușit să facă legătura dintre muzica soul și pop, iar acest detaliu i-a oferit vizibilitate și i-a adus un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy, la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year.

Totodată, pentru prima dată pe scena principală a unui festival din România, membrii Swedish House Mafia vor ajunge şi ei pe Cluj- Arena pentru cel de-al nouălea capitol al magiei Untold 2024.

Swedish House Mafia este unul dintre cele mai puternice act-uri din muzica electronică. Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angello sunt definiția a ceea ce înseamnă un supergrup de DJ, pionieri EDM și figuri relevante în genul progressive house.

Cu un background incredibil, cei trei au reușit să schimbe jocul în cultura dance și au inspirat generații de producători.