Electric Castle 2024, organizatorii au anunţat primele nume care vor urca pe scena festivalului

În 2024, Electric Castle revine cu cea de-a zecea ediţie, care promite concerte de neratat şi o atmosferă electrizantă pe domeniul Banffy.

Sursa foto: Facebook.com | Electric Castle

Organizatorii Electric Castle 2024 au anunţat, miercuri, 6 decembrie, primele nume care vor urca pe scena festivalului de pe domeniul Banffy.

Evenimentul mult aşteptat va avea loc în perioada 17-21 iulie. Organizatorii au oferit o idee despre ce promite festivalul anul viitor și au anunțat primii artiști care vor urca pe scena de la Castelul Banffy.

Massive Attack, Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age sunt printre artiștii care vor face spectacol la Electric Castle 2024, anunță organizatorii într-o postare pe pagina de Instagram.

Lista artiştilor de la Electric Castle 2024 este completată de Chase and Status (live), Marc Rebillet, Nina Kraviz, Bonobo, Dj Shadow, Sleaford Mods.

Un invitat surpriză va urca pe scena festivalului Electric Castle 2024, este vorba despre Shaquille ONeal aka DJ Diesel, legendă NBA și autoproclamat „dubstep dad”.

Costul biletelor la Electric Castle 2024

Până în 20 decembrie, abonamentele pentru cea de-a zecea ediţie a festivalului Electric Castle costă 119 euro, iar cele premium 249 de euro.

Fanii sub 21 de ani beneficiază şi anul acesta de oferta specială de doar 99 de euro la festivalul Electric Castle 2024.

Totodată, organizatorii Electric Castle 2024 continuă demersul de a transforma campingul festivalului într-un spațiu de relaxare cu umbră pentru public și un parc pentru comunitatea din Bonțida prin plantarea de copaci.