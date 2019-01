sursa foto: Libertatea

Sâmbătă, Teatrul de Comedie din Bucureşti a împlinit 58 de ani. Cu acestă ocazie, marii actori ai României s-au întâlnit şi au sărbătorit. Printre cei prezenți s-a numărat și îndrăgitul actor Vladimir Găitan.

Cu aceast prilej, Vladimir Găitan, unul dintre cei mai mari actori români a ținut un discurs care a reușit să-i sensibilizeze pe cei prezenți la eveniment.

„Simt că sfârşitul îmi e aproape, de aceea nu vreau să ratez aniversarea teatrului, un eveniment de o asemenea anvergură. Iubesc acest teatru şi am fost ani de zile pe scena lui. Mă bucur că aici joacă şi fiica mea. Când am debutat a fost angajat şi un pompier, care la o primă repetiţie s-a urcat pe scenă şi i-a luat ţigara din gură unui coleg. A fost imediat dat afară că a îndrăznit aşa ceva. Mă bucur că am jucat ani de zile în piese importante pe scena teatrului şi că nu am fost uitat”, a mărturisit Vladimir Găitan, potrivit Click!.

De peste 30 de ani, Vladimir Găitan se luptă de ani buni cu o formă rară de cancer care îi afectează sângele. Pe data de 2 februarie, Vladimir Găitan va împlini vârsta de 72 de ani.