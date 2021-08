Urs de 300 de kg blocat într-un gard de sârmă, în Bicaz-Chei. Primarul comunei: "Era aproape mort, am decis să riscăm. Nu am avut tranchilizant"

Primarul Gheorghe Oniga spune că animalul este extrem de periculos şi că încearcă să găsească soluții pentru tranchilizarea lui, dar deocamdată nu a fost găsită o soluţie pentru că nu există tranchilizat în zonă.

"Am reușit să îl eliberăm cu ajutorul șefului de la Vânătoare. Cu niște clești de sârmă mai lungi. Ursul era aprope mort, dacă mai rămânea câteva minute, murea. Așa că am decis să riscăm. L-am eliberat, am tăiat tot ce era în jurul lui, și a plecat liniștit în pădure.

Nu am avut la dispoziție tranchilizant. Dura foarte mult până venea Bacăul sau cei care aveau așa ceva în dotare pentru urși.", a declarat, pentru Antena 3, Primarul Gheorghe Oniga.

La faţa locului au ajuns echipaje de jandarmi, poliţie, pompieri, care asigură zona şi au fost anunţate toate instituţiile cu atribuţii în domeniu.

Animalul de 300 de KG a fost văzut de multe ori în sat, iar o fată de 16 ani care l-a văzut a ajuns în stare de șoc acasă.

ISU Neamț a transmis mesaj RO-ALERT cetățenilor din comuna Bicaz Chei

ATENȚIE! URS PERICULOS. A fost semnalată prezența unui urs în comuna Bicaz Chei, sat Bicaz Chei (zona concasoare). Luați măsuri de protecție, evitați deplasările. Nu vă apropiați de animale. Nu vă expuneți la pericole. ISU NEAMȚ.

