Unde îşi petrec parlamentarii vacanţa de vară | Planuri, pe holurile Parlamentului

Timp de două luni, senatorii şi deputaţii se află în vacanţă parlamentară. Cei mai mulţi aleg să plece din ţară şi să lase deoparte politica dâmboviţeană, pentru nisip, plajă şi mare.

Iar planurile pentru concedii au fost făcute chiar pe holuruile Parlamentului sau chiar în sălile de plen.

Aleşii revin la muncă din septembrie, însă, până atunci, stau departe de orice decizie politică. Pentru cele două luni de vacanţă, demnitarii îşi primesc indemnizaţia care variază între 12 mii de lei şi 15 mii, în funcţie de postul ocupat.

Destinațiile preferate ale aleșilor sunt capitalele europene şi plajele însorite. Unii se bucură şi de grădina casei până ajung în alte ţări. Nicu Fălcoi de la USR este unul dintre aceştia.

"Am un prieten care mi-a pus la dispoziție un apartament in Paris, ceea ce mă scutește clar de cheltuiala pe cazare, dar oricum sunt convins ca şi acolo preturile au crescut, pentru că până la urmă toată Europa a fost afectată de acest război din Ucraina şi scumpirile la energie şi combustibil", spune Nicu Fălcoi de la USR.

Ca întotdeauna în România şi în Croația! Eu de 20 de ani îmi fac vacanțele şi în România", spune Daniel Fenechiu, senator PNL.

Sunt şi aleși care preferă să stea în România!

"La Techirghiol merg, că am fost anul trecut, am descoperit aceasta stațiune minunată, am bilete de la 1 august până la 15 august, atât, şi sigur vor fi plecări din astea scurte în zona montana de 2, 3 zile", spune Dumitru Coarnă, deputat PSD.

"Îmi aștept rudele pe care nu le-am mai văzut, sora mea din Canada o să vină şi poate o sa merg în România undeva, la mare bineînțeles", spune Sergiu Vlad, senator USR.

"Nu plec, rămân în ţara, la mare cel mult şi la munte. Au crescut preţurile şi la mare, destul de scump", spune Cristian Chircheş, senator PNL.

"Nu am un program stabilit, sper sa ma relaxez cu familia ca de obicei", spune Ilie Toma, deputat PSD.

Sunt şi aleşi care nu vor să spună unde vor merge în vacanţă, de teama de a nu fi criticaţi.

În vacanţa parlamentară am de lucru şi mă găsiți aici inclusiv în luna iulie! ", spune Oana-Marciana Ozmen, deputat PNL.

Aleşii revin la muncă din luna septembrie, când vor avea decizii importante de luat, cum ar fi modificările legii pensiilor sau desfiinţarea pensiilor speciale