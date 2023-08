Lipsa banilor îi ţine pe români acasă. "Am fost în Italia 10 zile şi cred că am adunat cam 25 de ani"

Tot mai puţini români îşi permit o vacanţă anuală de o săptămână. Potrivit Eurostat, peste 60% dintre români nu merg niciunde în vacanţă.

Sursa foto: profimediaimages.ro

România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare procent al persoanelor care nu își permit cel puțin un concediu de o săptămână pe an. Vorbim de peste 60% dintre aceştia, un procent cu mult mai mare faţă de locul al doilea din clasamentul făcut de Eurostat, care este ocupat de Grecia.

Principalul motiv pentru care oamenii nu pleacă în concediu este lipsa banilor, unii dintre ei punând de-o parte şi câte trei ani ca să îşi permită o vacanţă scurtă.

Potrivit Eurostat, 60% dintre români nu merg niciunde în vacanţă, nici măcar pentru un sejur de o săptămână. Chiar dacă poate părea la îndemână, litoralul românesc, de exemplu, a ajuns să fie pustiu în mijlocul verii.

Nici în cazul vacanţelor în străinătate lucrurile nu stau mai bine. Asta şi pentru că, deşi tradiţional Grecia şi Bulgaria erau destinaţii ieftine, şi aici au crescut simţitor preţurile, cu cel puţin 30% faţă de anul trecut.

Unii români ajung să economisească şi câţiva ani ca să îşi permită o vacanţă.

"Am fost în Italia 10 zile şi cred că am adunat cam 25 de ani. Dar am văzut şi eu ce visam din copilărie", spune un român.

Nu a ajutat nici inflaţia uriaşă de anul trecut şi ritmul greoi cu care a încetinit anul acesta, care a făcut ca finanţele familiei să fie consumate mai mult pe mâncare şi plata serviciilor.

O alternativă pentru români ar putea fi vânarea de oferte last minute sau făcute de hotelierii care nu au reuşit să îşi ocupe toate camerele. De exemplu, pe litoralul românesc unii dintre ei au început să ofere mic dejun gratuit sau încă o noapte de cazare pe lângă cele plătite deja.

