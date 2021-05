Vaccinarea adolescenţilor împotriva COVID-19, amenajată de Primăria Sectorului 4, în parcul Lumea Copiilor

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a autorizat vineri vaccinarea adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 15 ani cu vaccinul alinaţei americano-germane Pfizer/BioNTech.

Copiii cu vârste cuprinse între 12-15 ani, se vor putea vaccina de sâmbătă, 29 mai, în Sectorul 4.

Adolescenţii se vor putea imuniza impotriva COVID-19, în primul centru mobil de vaccinare din Capitală, amenajat în parcul Lumea Copiilor.

"Amenajat de Primaria Sectorului 4 in parcul Lumea Copiilor (zona rotonda), in imediata apropiere a centrului de vaccinare de la Palatul National al Copiilor, noul centru mobil va avea doua puncte de imunizare, in care se va administra serul produs de Pfizer-BionTech", a transmis, vineri seară, Primăria Sector 4, printr-un comunicat de presă.



Centrul mobil va fi deschis zilnic, în intervalul orar 08:00 - 20:00, timp în care copiii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani vor putea fi vaccinaţi împotriva COVID-19, cu acordul părinţilor/reprezentanţilor legali.



"Acestia ii vor insoti, de altfel, pe copii si vor completa formularele pe care le vor primi de la registratorii centrului. Ulterior, copiilor li se va administra prima doza a vaccinului, in aceeasi cantitate de 0,3 ml utilizata si pentru imunizarea adultilor, dupa care vor ramane sub supraveghere, intr-o zona de post-vaccinare, pentru un interval de 15 minute", a mai transmis Primăria Sector 4.

