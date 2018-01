Vadim Tudor transmite mesaje de dincolo de moarte. E înfiorător ce a putut să prevestească!

Fiica lui Vadim, Lidia, spune că tatăl ei îi trimite mesaje dincolo de moarte, în care îi arată ce urmează să se întâmple.

Fiica cea mare a Tribunului a povestit, în emisiunea Agentul VIP, de la Antena Stars, că acesta a avut mereu vise premonitorii și că și-a visat inclusiv înmormântarea.

"Tata avea nişte vise, să zicem, mai puternice, în care i se arătau întâmplări din viitor. De exemplu, moartea Patriarhului Teoctist. L-a visat în sicriu şi el participa la înmormântarea lui. A visat-o pe mama lui fără o măsea. De fiecare dată când îi apărea mama lui în vis, ştia că se va întâmpla ceva rău.

Şi-a visat şi înmormântarea. O mulţime de oameni duceau pe braţe un politician îmbrăcat în alb. Nu ştia că era el", a spus Lidia.

Aceasta a dezvăluit că după ce a murit tatăl ei a început şi ea să aibă astfel de vise premonitorii.

"Primul vis cu el a fost după şase luni. (...) Mama îl visează aproape în fiecare noapte. (...) Primul vis era că eram la o biserică, iar era pe patul de spital, exact aşa cum l-am lăsat. S-a ridicat pe marginea patului şi m-a întrebat cum mai merg lucrurile, cum mă descurc cu procesele. Mă gândeam, 'Ce bine că mă întreabă lucrurile astea reale'", a mai povestit ea.

Lidia spune că Vadim i-a transmis în vis cu ceva timp înainte că va muri Regina Ana.

"Eram în curtea Mănăstirii de la Curtea de Argeş, era multă lume, multă presă. Dintre ei, a apărut şi tata. Am ajuns la el şi l-am ţinut de mână. Apoi, am intrat într-un fel de castel şi am stat de vorbă.

Mă întrebam ce căutam noi la Curtea de Argeş, după care a murit Regina Ana, după o lună. (...) După, eram la mormântul lui, împodobit. Şi pe mormânt erau panglici tricolore care formau numărul 18. N-am aflat nici până în ziua de astăzi ce au însemnat. Este singurul vis care nu s-a întâmplat încă", a mai spus Lidia Vadim Tudor.