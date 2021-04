Prognoză meteo. Val de aer rece peste România. Temperaturi negative în majoritatea regiunilor

”Veștile bune vin și ele, însă nopțile vor fi în continuare deosebit de reci, atât la noapte cât și mâine noapte, pentru că această noapte a fost una deosebit de rece, chiar geroasă în depresiunile din estul Transilvaniei, acolo unde s-au înregistrat minime de -10...-12 grade.

Temperaturi negative am avut în mare parte din țară, condiții în care s-a produs brumă și îngheț la sol. Noaptea care urmează va fi asemănătoare, pentru că vor fi din nou temperaturi negative în majoritatea regiunilor, se va produce brumă și îngheț la sol.

Dar venim și cu veștile bune, temperaturile vor crește treptat, chiar astăzi maximele vor fi ușor mai ridicate decât cele înregistrate ieri în partea de sud și est a teritoriului.

Mâine și poimâine vor mai crește timid, în weekend ne apropiem de maxime de 15-16 grade, în partea de vest chiar mai ridicate de atât, 17-18 grade, acesta fiind un normal al perioadei.

Și precipitațiile sunt din ce în ce mai puține. Este posibil să mai vedem chiar și descărcări electrice, precipitații în continuare sub formă de ninsoare în zona de deal și munte și ploaie în rest, dar se vor ameliora, în acest weekend aproape că vor lipsi cu desăvârșire”, a declarat meteorologul Alina Șerban la Antena 3.

România, sub informare de vreme deosebit de rece, brumă și îngheț la sol

Informarea meteorologică este valabilă de miercuri, 07 aprilie, ora 15:00, până sâmbătă, 10 aprilie, ora 10:00.

În intervalul menţionat vremea va fi deosebit de rece pentru aceastã perioadã din an mai ales în timpul nopţilor şi al dimineţilor, când se vor înregistra temperaturi minime preponderent negative, local sub -5 grade în special în nordul şi în centrul ţãrii şi în dealurile sudice. Se va produce brumã şi pe alocuri îngheţ la sol.



Temporar, în cursul zilei de joi (08 aprilie), în zonele de deal şi de munte vor mai fi precipitaţii slabe predominant sub formã de ninsoare. Vântul va avea intensificãri în prima parte a intervalului menţionat, în sud-vest şi centru, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte peste 60...70 km/h, spulberând zãpada.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal