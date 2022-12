Val de comentarii la adresa președintelui Iohannis pentru că nu a ieșit în fața românilor să le vorbească despre situația în care România a fost umilită

Românii s-au revoltat pentru că președintele României, Klaus Iohannis, nu a ieșit în fața cetățenilor țării să vorbească despre momentul în care România a fost umilită de Austria prin votul negativ adresat acesteia la aderarea în spațiul Shengen.

Președintele României nu a ieșit nici până la această oră în fața românilor să vorbească despre situația dramatică de joi în care România a fost umilită de Austria în fața întregii Europe.

Majoritatea liderilor politici români au susținut conferințe de presă sau au participat în cadrul emisiunilor TV unde au vorbit despre situația în care României i s-a spus "nu" la Schengen.

Klaus Iohannis, în schimb, a trimis un mesaj pe pagina sa personală de Facebook și un comunicat de presă, însă nu a susținut nici o declarație publică.

Românii s-au arătat revoltați de atitudinea șefului de stat și l-au condamnat dur pe Facebook pentru lipsa de implicare în această situație diplomatică.

"Felicitări domnule președinte ! Ați mai atins un punct din proiectul pentru țara ! Prietenii nu se trădează niciodată, corect ?"

"Ce noroc am avut in perioada asta sa va avem in fruntea tarii, au mers perfect negocierile cu statele vorbitoare de germana!"

"In fata presei, la declarații nu aveți curaj sa ieșiți, asa e?"

"Responsabilitatea acestui eșec, este 100% al dumneavoastră, domnule președinte. Nu încercați să găsiți scuze, nu este nici de formă vreo una!"

"Ați făcut din România preșul străinilor și acum ne mirăm că suntem călcați în picioare. "

"Domnule Președinte, sunteți șeful politicii externe țării noastre. Această zi reprezintă încă un cui bătut coșciugului celor două mandate în care ați condus țara asta. Unde practic nu ați făcut nimic", sunt doar câteva dintre comentariile postate pe pagina de Facebook a președintelui României.