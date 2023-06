Ce trebuie să facă românii care primesc mai multe facturi la energie sau gaze în aceeași lună

Românii primesc facturi pe bandă rulantă de la furnizorii de energie, după un an în care nu au putut plăti nimic, pentru că toate companiile au avut probleme în implementarea modificărilor legislative dese.

Sunt cazuri în care în ultima lună au fost emise și 10 - 15 facturi, unele vechi, chiar din luna mai a anului trecut.

Unul dintre clienții care ne-au scris pe adresa [email protected] a primit facturile pentru consumul din februarie, martie și aprilie, la sfârșitul lunii mai. În aceeași situație sunt mulți alți clienți.

Probleme sunt însă și la furnizorul de energie de stat. Unii clienți primesc abia acum facturile pentru consumul lunii decembrie.

”Eu am mai multe locuri de consum și pentru 2 din ele am primit tocmai acum factura pe decembrie. Un al 3-lea loc de consum am schimbat furnizorul, la finalul lunii noiembrie. În mod normal ar fi trebuit sa primesc si pentru locul acela factura pe decembrie, însă nu am primit și am văzut că sunt și alții în situația asta”, povestește un client.