Valeriu Gheorghiţă compară vaccinarea cu AstraZeneca cu mersul cu maşina sau cu avionul

Valeriu Gheorghiţă: Aşa funcţionează sănătataea publică. Statistic!

"Gândiți-vă la mersul cu mașina sau mersul cu avionul. Sunt mijloace de transport sigure, pe care le folosim, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă accidente. Se întâmplă, face parte din statistică. Așa funcționează sănătatea publică. Trebuie să iei decizii în favoarea celor mulți, pentru că așa se stabilesc riscurile și beneficiile la orice decizie medicală.

Vorbim de un risc de 6 evenimente trombotice la 1 milion de persoane vaccinate. Practic, dacă am vaccina 20 de milioane de persoane, am ajunge la 120 de evenimente trombotice. Doar în anul 2019 am înregistrat la nivel național 128 de tromboze de sinus venos cerebral", a afirmat Gheorghiţă într-o emisiune TV.

În cazul în care apar, evenimentele trombotice după vaccinare se înregistrează într-un interval de 3- 4 zile până la 14 zile.

România: Aproape 100.000 de oameni şi-au anulat programarea la vaccinarea cu AstraZeneca

În total, aproximativ 90.000 de persoane și-au anulat programările cu AstraZeneca, numărul total de doze disponibile din acest ser fiind, în prezent, 750.000.

Rapelurile cu AstraZeneca încep pe 14 aprilie, fiind programate circa 9.000 de persoane. Până în prezent nu există anulări la rapel pentru acest vaccin.

Întrebat ce poate face o persoană care refuză rapelul cu AstraZeneca, dar vrea să se vaccineze, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a precizat că la rapel frecvența reacțiilor adverse este semnificativ mai scăzută, iar la nivel european persoanele care au fost vaccinate cu a doua doză nu au dezvoltat evenimente trombotice.

Reluarea schemei de vaccinare, după trei luni, cel puţin

Întrebat, în continuare, dacă există posibilitatea reluării schemei de vaccinare, Gheorghiță a răspuns:

"Ar putea, la un moment dat, dar nu știm care este timpul optim, după 3 luni, după 6 luni. (...) Probabil că durata estimată optimă, de bun simț medical, e undeva la 3 luni de la prima doză (...) Nu avem stabilit un moment oportun pentru reluarea unei scheme de vaccinare și nu avem nici măcar o indicație în afara unor situații punctuale, când la prima doză persoana respectivă dezvoltă șoc anafilactic și se recomandă vaccinarea după o perioadă estimată de cel puțin trei luni cu un alt tip de vaccin. Ne mai lipsesc date, dar vor apărea în perioada următoare."

O persoană care a făcut prima doză nu poate fi considerată imunizată, chiar dacă protecția oferită de vaccinul de la AstraZeneca după o singură doză este undeva la 70%, pentru că datele arată că după trei luni nivelul anticorpilor scade foarte mult și este nevoie de creșterea răspunsului imun și asigurarea protecției pe termen lung.

În schimb, conform datelor sosite din Marea Britanie și Scoția, unde există cea mai mare experiență cu acest vaccin, după prima doză există o reducere a spitalizărilor cu peste 94%, a spus Valeriu Gheorghiță.

Sursa: Mediafax

