Varujan Vosganian, fost ministru al Energiei, a primit o factură uriaşă la gaze. "M-au jecmănit!"

"La sfârșitul lunii iulie a.c. am primit o factură de gaze de 4.762 lei (!). Motivul invocat de firma Premier Energy era acela că s-a făcut o recalculare pe anii 2020 – 2022 (!?!). Ciudat, mai ales că la câteva luni odată cineva din partea firmei venea și-mi citea contoarul, ba chiar îl fotografia cu telefonul, ca o piedică în calea uitării. Am protestat, dar zadarnic, în domeniul energiei furnizorul are întotdeauna dreptate. Mi s-a spus că mi-au înlocuit contoarul și că la citirea lui a rezultat această diferență pe care, dacă n-o plătesc, o să fiu decuplat de la rețea. Așa că, pentru a nu intra în încurcături și mai mari și sperând că, astfel, scap de belele viitoare, am plătit.

Numai că speranța mea a fost deșartă. Am primit zilele trecute factura pe august. Cică tot estimată. În valoare de 1500 lei (!!!). M-am dus la contoar să văd ce arată. N-am putut citi nimic, căci ecranul contoarului e mat ca un televizor chior. Și mi-am făcut socoteala că dacă în august, când nu consum gaze, am plătit 1500 de lei, probabil că la iarnă o să plătesc cât o fabrică de sticlă sau o rafinărie.

Nu știu dacă în politică există democrație, dar în energie precis există. Căci, iată, eu , care am fost în mai multe rânduri ministrul energiei, sunt jecmănit cot la cot cu atâția alți cetățeni simpli, dar onorabili, ceea ce arată că în energie nu există privilegii", a scris Vosganian pe pagina sa de Facebook.

Varujan Vosganian: "Sunt jecmănit cot la cot cu atâția alți cetățeni"

"Se pare că în ultimii 3 ani firma n-a știut ce gaze consum, pentru că am fost amenințat cu debranșare, am plătit banii, mi-au schimbat contorul și în luna august s-a întâmplat la fel. Am primit o factură de 1600 de lei, ceea ce pentru o lună de vară este neverosimil. După ce televiziunile și agențiile de presă au reluat mesajul meu, după o oră și ceva a venit cineva de la firmă, mi-a schimbat contorul, a făcut cu mine Protecția Muncii și au promis să refacă factura", a spus fostul ministru, marţi, la Antena 3.

Ceea ce mi s-a întâmplat mie și înțeleg că s-a întâmplat multora este până la urmă o consecință. Tema de fond este legată de creșterile de prețuri. (...) Cred că și situația asta trebuie să se accepte că Uniunea Europeană este într-o anumită stare de avarie și să se lase fiecare țară să-și facă propria politică, adică să se renunțe temporar la regulamentele pieței interne a Uniunii Europene.

Nu e normal ca România, care are gaze aproape suficiente, să-și plătească gazele ca și cum le-ar importa din Arabia Saudită", a mai spus Varujan Vosganian, fost ministru al Energiei.