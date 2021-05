Preotul Vasile Ioana povesteşte cum l-a vindecat Lumina Sfântă. "Am zis: Doamne, vindecă-mă de ulcerul meu! Şi am trăit o minune!"

Ioana afirmă că lumina sfântă l-a ajutat să scape de o afecţiune gravă.

Preot Vasile Ioana: "Fiecare credincios vine cu lumânarea de acasă sau cumpără o lumânare de la biserică pentru a întâmpina miezul nopții cu lumânarea în mână, aşteptând lumina sfântă de la Ierusalim."

Reporter: "Dumneavoastră aţi fost acolo acum câţiva ani. Cum aţi trăit această bucurie unică?"

Preot Vasile Ioana: "Momentul venirii luminii sfinte este unul cu totul deosebit. Eram mai tânăr, eram diacon. Am venit cu lumânarea mea de acasă. Şi aveam o problemă la stomac, un ulcer duodenal. Şi mi s-a spus că lumina este nematerială, un timp. Am văzut şi eu lucrul acesta.

Stăteam cu emoție sub candelele de la Sfântul Mormânt şi am zis: 'Doamne, dacă trimiți această lumină, ajută-mă şi pe mine, vindecă-mă şi pe mine', pentru că fiecare dintre noi ne dorim să se întâmple ceva cu noi, personal.

Preot Vasile Ioana: Am băgat lumânarea prin veșmânt şi am pus-o la stomac. Ardea, dar nu frigea!

Și atunci, în acel moment, a venit lumina sfântă, patriarhul Diodor a ieșit cu lumina sfântă. Am aprins şi eu lumânarea şi am băgat lumânarea prin veșmântul meu, iar veșmintele acestea sunt foarte inflamabile. Am băgat lumânarea aici la stomac. Lumânarea ardea, dar nu mă frigea.

Și-am zis: 'Doamne, vindecă-mă de ulcerul meu'. Și din acel moment niciodată nu m-a mai durut stomacul. M-am vindecat de ulcer acolo, în faţa mormântului sfânt.

Cu lacrimi în ochi m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute, că mă durea stomacul cumplit când slujeam, şi am văzut o minune pe care am trăit-o pe pielea mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.

Preot Vasile Ioana: Dacă ar învia Hristos în fiecare dintre noi, lumea ar fi mai bună

Şi acum, şi în fiecare clipă a vieții noastre, dacă-L avem pe Dumnezeu în fața noastră, gândindu-ne că el vindecă bolile, suferințele noastre, el ne mai dă ceva: curăță gunoiul din mintea noastră.

Prin spovedanie şi împărtășanie, El ni se oferă.

El nu a înviat doar pentru cei de atunci, ci pentru fiecare dintre noi. Dacă ar învia Hristos în fiecare dintre noi, lumea ar fi mai bună."

