Vasile Șărămăt, cel care a crescut-o pe Sorina: „Vinovați sunt cei de la Direcția Protecției Copilului”

foto- captură Antena 3

Vasile Șărămăt, omul care a crescut-o pe Sorina până la această vârstă, a spus că vinovați pentru experiența terifiantă prin care a trecut fetița de nouă ani sunt cei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

„Nu am dormit de aproape o săptămână și sperăm că se va rezolva și că o vor aduce pe Sorina acasă. Credem în autorități, în doamna Dăncilă, în domnul ministru al Muncii, sperăm să ia o decizie corectă, să ne aducă fetița acasă și sî constate că această fetiță nu dorește la familia Săcărin, dorește la noi. Eu o apreciez pe doamna premier, a adoptat un copil, la fel cum am adoptat și noi. Am toată stima și tot respectul pentru această doamnă.

Vinovați sunt, în primul rând, cei de la Direcția Protecției Copilului. De la director până la managerul de caz, toți sunt vinovați. Vreau să-și dea demisia”.