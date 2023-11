O veche înşelătorie folosită de hackeri circulă, din nou, pe mail sau chiar pe WhatsApp

O metodă veche de atacuri cibernetice a redevenit populară printre hackeri. Tot mai mulţi oameni cad în plasa link-urilor primite pe mail sau SMS de la diverse firme sau chiar de la persoane apropiate. Specialiştii avertizează că oricine poate deveni victima unei infracţiuni, iar criminalitatea cibernetică ia amploare.

Specialiștii atrag atenția că indiferent dacă suntem contactați de cunoscuți sau de firme în care avem încredere, cel mai bine este să verificăm identitate a persoanei cu care discutăm.

”Nu este vorba doar de o persoană cunoscută. Să zicem că mesajul nelegitim se folosește de imaginea unui brand cunoscut cu care noi interacționăm. Ori dacă eu aștept un colet, dacă eu am făcut cumpărături de la un anumit magazin virtual, nu m-ar surprinde că primesc un astfel de mesaj și în momentul ăla, din punctul meu de vedere, este riscul cel mai mare de a cădea în plasă”, a declarat Sorin Stănică, specialist IGPR.

Jurnalistul Antena 3 CNN, Andreea Dumitrache se numără printre victimele hackerilor.

Atacatorii digitali au reușit să-i blocheze telefonul.

Am primit un mesaj SMS cu un anumit cod pentru aplicația whatsapp.

Nu am băgat de în seamă mesajul, dar la diferență de niciun minut, pe whatsapp, de la o prietenă bună, a venit un mesaj. 'Băi', așa era scris. 'Băi, ți-am dat din greșeală un cod de care am mare nevoie urgent. Atunci, telefonul meu s-a înnegrit. Whatsapp-ul n-a mai putut fi deblocat”, a mărturisit Andreea Dumitrache.

Specialiștii susțin că trebuie să fim foarte atenți și să nu deschidem niciodată link-uri venite pe mail sau alte aplicații pe care le folosim și par a fi suspicioase.

”Am parole destul de dificile la toate aplicațiile pe care le am. În rest, sunt foarte atentă la muncă. Avem un departament de IT foarte bun. Am încercat să evit, adică am șters și mail și tot pentru a preveni astfel de atacuri”, a mărturisit o tânără pentru Antena 3 CNN.