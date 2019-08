foto- captură Antena 3

Copiii lui Gheorghe Dincă au declarat pentru procurori că pe 24 iulie, în ziua în care a dispărut Alexandra Măceșanu, au trecut cu mașina prin fața locuinței tatălui lor, însă nu au intrat înăuntru. Aceștia au mai spus că au văzut doi bărbați ieșind din curte, aceștia fiind doi vecini cărora li se spune Vică și Fane.

Vică, unul dintre vecinii indicați de copiii inculpatului, a negat că ar fi fost în curtea lui Dincă în acea zi. El spune că doar a stat la poartă și a vorbit cu Gheorghe Dincă. Mai mult, bărbatul a explicat că pe 25 iulie, când Alexandra a dat primul apel la 112, Gheorghe Dincă ar fi spus că „are niște treabă” și a amânat ce aveau ei de făcut.

„Nu am fost la Dincă în curte. De unde să știe copiii lui Dincă? Dacă eu spun că nu am fost deloc.. am dat declarații și la poliție și la procuratură. Nu am fost deloc în curte, am fost doar la poartă și am vorbit peste poartă. El băgase mașina în curte. Joi, 25.07, a venit la mine, trebuia să mergem să luâm grâu, și mi-a spus că are niște treabă și să o lăsăm pe mâine”, a spus vecinul presupusului criminal de la Caracal.