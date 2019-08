„Veneau dinspre terenul criminalului!” Ce s-a întâmplat cu doar șase ore înainte ca poliţiştii să intre în casa groazei

Foto: captură Antena 1

Fugă suspectă în noapte chiar de la casa presupusului criminal în serie? Un martor a vorbit vineri la Acces Direct despre ce s-a întâmplat cu doar șase ore înainte ca poliţiştii să intre în casa groazei!

Din ce în ce mai multe indicii conturează ipoteza că presupusul criminal, Gheorghe Dincă, nu ar fi acţionat singur.

Se pare că în noaptea de joi spre vineri, un martor, care e vecin cu Gheorghe Dincă, a văzut lucruri incredibile, nu foarte departe de casa presupusului criminal şi a acceptat să dezvăluie aceste informații.

„Pe data de 25 spre 26 iulie, la 24.01, am văzut aici pe stradă o mașină de culoare albă...Un Logan, cu trei persoane, mai solide, în interior care veneau cu o viteză foarte mare, părând suspecți. La un moment dat, când am încercat să merg spre ei, am văzut că au băgat viteză mai mare și au făcut dreapta spre peco. Ei veneau dinspre terenul criminalului”, a spus martorul.