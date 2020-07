Veste bună pentru bucureşteni! Gabriela Firea a făcut anunţul că o nouă construcţie este gata

Gabriela Firea a anunţat că de sâmbătă, bucureştenii vor putea circula pe pasajul din zona Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu

din zona Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, care cuprinde un pasaj, două poduri, o supralărgire la trei benzi pe sens,



''Astăzi se realizează primele teste. Avem practic, un pasaj , două poduri, o supralărgire la trei benzi pe sens. După testele cu camioane, ne dorim şi sistematizarea care va avea loc mâine. Sâmbătă va fi redată circulaţiei această zonă importantă. Se face legătura între două sectoare ale Capitalei. Un pas important pentru fluidizarea circulaţiei şi de asemenea, pentru legalea nordului se sudul Capitalei'', a anunţat joi, primarul general al Capitalei.

De altfel, Gabriela Firea a făcut şi o postare pe contul său de socializare: ''Un pas important către un trafic mai lejer şi mai rapid între nordul şi sudul Bucureştiului!''

''Promisiune indeplinita!

Am finalizat inca un proiect major, pe care l-am gasit blocat si in stadiu de executie de doar 10%.

Acesta inseamna un pas important catre un trafic mai lejer si mai rapid intre nordul si sudul Bucurestiului.

Dupa 10 ani de la inceputul lucrarilor! Plus proiectarea si discutiile preliminare, vreo 13 ani!! Enorm!!

Strapungerea Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu este finalizata si se va putea circula pe pasaj incepand de sambata!''