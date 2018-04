Vești proaste pentru vamaioți, înainte de minivacanța de 1 Mai. Ce se întâmplă la Vama Veche

Ministrul Apelor, Ioan Deneş, a verificat joi, starea plajelor de pe litoralul românesc, spunând că singurele probleme identificate sunt la Vama Veche, unde două porţiuni trebuiau remediate, iar cei care închiriaseră sectoarele respective începuseră deja lucrul. Ministrul a spus că toate plajele vor fi reverificate până în această seară, iar dacă apar alte probleme, operatorii acelor suprafeţe vor primi un avertisment şi dacă nici până vineri în jurul prânzului nu le remediază, atunci vor fi sancţionaţi.

“Dimineaţă am fost la Vama Veche. Acolo au fost două porţiuni mici, mai trebuiau câteva remedieri. (...) Acolo au fost doi utilizatori care nu au finalizat această amenajare de plajă, dar sper ca până la ora asta şi-au terminat această activitate. Oricum am dispus ca până la ora 18 să se verifice toate plajele inclusiv cele care sunt închiriate către utilizatori, iar dacă până la ora 18 nu finalizează această parte, care este obligaţia dumnealor vor primi avertisment, iar mâine la prânz dacă nu îşi vor finaliza ceea ce am stabilit împreună că trebuie să finalizeze vor primi şi amendă”, a afirmat ministrul, potrivit news.ro.