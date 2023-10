Via Transilvanica, acum şi pe Google Street View | 900 de kilometri din traseu pot fi exploraţi digital

O mare parte din traseul Via Transilvanica este disponibil în imagini panoramice pe Google Street View. Astfel, oricine se poate opri la Mănăstirea Sucevița, poate face un tur al Castelului Teleki de la Posmuș sau vizita orașul antic Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

Sursa foto: blog.google

Aproape 900 de kilometri ai drumului pot fi explorați digital de orice persoană din lume, cu o conexiune la internet.

Traseul Via Transilvanica are peste 1.400 km și pornește din Bucovina, de la Putna, străbate Transilvania și se încheie la Drobeta Turnu Severin, pe malul Dunării.

Două treimi din acest traseu sunt fotografiate și accesibile în Google Street View.

Un călător virtual pe Via Transilvanica se poate opri la Mănăstirea Sucevița, monument aflat pe lista Unesco World Heritage Sites, poate face un tur al Castelului Teleki de la Posmuș sau vizita orașul antic Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

Vizitatorii „se pot plimba” prin pădurile dese ale Bucovinei sau pe pajiștile din zona Viscri, să treacă pe lângă o turmă de oi sau să se oprească să admire Râpa Roșie de lângă Sebeș.

Via Transilvanica este „drumul care unește”, drumul care aduce aproape comunitățile locale.

„Cu un click ajungi în satul Inlăceni, unde poți savura un moment de liniște în biserica unitariană, treci prin sate abandonate sau explorezi sate tradiționale precum Poiana Negri sau Obârșia Cloșani. Mai mult, te poți opri la una dintre afacerile locale care oferă servicii de ospitalitate călătorilor pe Via Transilvanica și care pot fi găsite pe Google Maps pe traseu, precum această casă tradițională transilvăneană din comuna Axente Sever”, spun reprezentanții Asociației Tășuleasa Social.

„Temelia pe care s-a construit Via Transilvanica înseamnă un univers rural și un patrimoniu natural excepțional, trecând prin 2000 de ani de istorie, cultură și diversitate. Parteneriatul cu Google este absolut firesc, căci prezența pe Street View și Google Maps oferă acestui proiect o deschidere către toate persoanele conectate la internet. Fiecare poate să-și construiască propria lui vizită pe Via Transilvanica. Oricât de mult am face noi ca Via Transilvanica să fie atractivă, ea va exista și va prospera atâta timp cât va fi vizitată și bătută de cât mai mulți drumeți, din cât mai multe colțuri ale lumii”, declară Alin Ușeriu, fondatorul și președinte asociației.

Pentru preluarea imaginilor panoramice de pe Via Transilvanica a fost utilizat un triciclu dedicat unor astfel de proiecte, de tipul recumbent bike, echipat cu o instalație pe care se montează camera panoramică.

Tot procesul de fotografiere a durat aproximativ o lună și s-a derulat în august - septembrie 2023.