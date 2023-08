Traseul Via Transilvanica, parcurs cu bicicleta pe 1.400 de kilometri

Traseul Via Transilvanica se poate parcurge în circa două săptămâni, cu bicicleta, având 1.400 de kilometri. Nu este doar pentru sportivi de performanță, ci și pentru aventurieri care vor să viziteze cele mai frumoase zone ale României.

Sursa foto: Anton Georgescu

Traseul pentru ciclism Via Transilvanica a câștigat premiul Comisiei Europene - Premiul European pentru Patrimoniu și Premiul Europa Nostra 2023, fiind un proiect care pune accentul pe valorile de mediu, sociale și de patrimoniu ale traseului, contribuind la dezvoltarea locală durabilă. Unul dintre princcipalele obiective ale proiectului este conservarea și cultivarea în același timp a patrimoniului național, de-a lungul traseului pentru bicicliști, astfel încât creează „o sursă de mândrie locală și internațională durabilă”, așa cum o descriu chiar cei care au inițiat acest proiect.

„În acest an, 30 de realizări remarcabile în materie de patrimoniu din 21 de țări au primit Cea mai înaltă distincție europeană în domeniu. Printre câștigătorii 2023 se numără și Via Transilvanica, România. Primul traseu de drumeție de lungă distanță din țară, care se întinde pe 1.400 de kilometri, în 20 de regiuni etnice și culturale diferite din România și aproximativ 400 de comunități, prezentând 12 situri din patrimoniul mondial UNESCO”, anunță organizatorii Via Transilvanica.

Cei 30 de câștigători au fost selectați de juriul format din experți în domeniul patrimoniului din întreaga Europă, în urma evaluării de către comitetele de selecție responsabile de examinarea cererilor de premiere, care anul acesta au fost depuse de organizații și persoane fizice din 35 de țări europene. Câștigătorii vor fi sărbătoriți la Ceremonia de Decernare a Premiilor europene pentru patrimoniu, care va avea loc în 28 septembrie la Palazzo del Cinema din Veneția.

Anton Georgescu, un tânăr de 32 de ani, din București, a parcurs traseul, singur, luna aceasta. L-a început pe 31 iulie și a pedalat timp de 13 zile. Nu este sportiv de performanță, ci lucrează într-o corporație, ca specialist în Comunicare și Advertising. Performanța pe care Anton a reușit să o facă, pe acest traseu spectaculos, nu ține nici de antrenamentul unui sportiv, nici de calitatea bicicletei sau de echipament – pentru că el a mărturisit că nicidecum nu a avut cele mai bune echipamente când a pornit la drum -, ci ține de spiritul de aventură al celor care vor să facă altfel de turism în România.

În aproape două săptămâni, tânărul coproratist a reușit să parcurgă aproape toată lungimea traseului Via Transilvanica, deși nu l-a făcut integral, alegând o scurtătură, în ultimele două zile, când deja obosise. Nefiind sportiv de performanță, ci turist, Anton Georgescu este un adevărat învingător, pe Via Transilvanica.

L-am parcurs, dar nu l-am terminat. Am ajuns până la capăt, dar am luat-o pe scurtătură, să văd finalul. Un cetățean maghiar l-a parcurs integral, în aproximativ aceeași perioadă ca și mine. Lui i-a luat 17 zile și a plecat înaintea mea, dar nu l-am ajuns din urmă. Se putea mai bine, dar având în vedere lipsa de antrenament și bicicleta slăbuță, sunt mulțumit. Poate să meargă oricine, oricând, fie pe jos, fie cu bicicleta. Mulți parcurg doar părți din traseu. Chiar e o poveste recentă a unui tip care a demisionat și l-a făcut la pas. I-a luat mai mult de 40 de zile”, povestește Anton Goergescu.

Tânărul aventurier s-a bucurat de frunusețea naturii și a comunităților locale pe care le-a descoperit, pe Via Transilvanica. A fotografiat peisaje superbe, dar și părțile în care traseul are probleme, unde s-a umplut de noroi, în primele zile, când a plouat. Are o impresionantă colecție de fotografii pe care le-a publicat pe contul său de Facebook, unde se pot vedea și cele peste 1.400 de borne kilometrice sculptate special pentru a marca acest traseu, fiecare fiind o operă de artă unicat, cu o greutate de circa 230 kg. Unele sunt specifice zonei, altele mai abstracte.