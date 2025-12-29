Thailanda acuză Cambodgia că a încălcat armistiţiul, cu peste 250 de drone, la doar o zi după ce a fost încheiat

Dronă militară pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Thailanda a acuzat luni Cambodgia că a încălcat, prin survolarea teritoriului său cu peste 250 de drone, armistiţiul dintre aceste două ţări vecine din Asia de Sud-Est, încheiat sâmbătă după trei săptămâni de confruntări frontaliere, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Peste 250 de vehicule aeriene fără pilot au fost detectate provenind dinspre partea cambodgiană, pătrunzând pe teritoriul suveran al Thailandei” în noaptea de duminică spre luni, a anunţat armata thailandeză într-un comunicat. „Asemenea acţiuni constituie o provocare şi o încălcare a măsurilor menite să reducă tensiunile”, a adăugat armata.

La rândul său, ministrul cambodgian al afacerilor externe, Prak Sokhonn, a evocat într-un interviu difuzat pe canalul de televiziune public „o mică problemă legată de drone reperate de cele două ţări de-a lungul liniei de frontieră”. „Noi am discutat despre asta şi am convenit să o examinăm şi să o soluţionăm imediat”, a afirmat el.

Thailanda şi Cambodgia au anunţat sâmbătă un armistiţiu imediat în conflictul lor frontalier, care a făcut în ultimele săptămâni cel puţin 47 de morţi şi aproape un milion de strămutaţi.

Ele s-au angajat printr-o declaraţie comună să îşi îngheţe poziţiile militare şi să coopereze în operaţiunile de deminare ale regiunilor frontaliere.

Cele două ţări se confruntă de multă vreme asupra liniei frontierei lor de 800 de kilometri, linie decisă în timpul perioadei coloniale franceze. Ele se acuză reciproc de declanşarea acestei noi escaladări, după un prim episod de confruntări în iulie.