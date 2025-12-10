Thailanda a bombardat Cambodgia, într-un atac aerian cu avioane militare. SUA cer celor două țări să înceteze „imediat” ostilitățile

Pagube după ciocnirile de la graniță dintre Thailanda și Cambodgia, la 9 decembrie 2025, în Ban Khok, Thailanda. Sursa foto: Armata Regală Thailandeză

Tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia au atins un nou nivel miercuri dimineață, după ce avioane de vânătoare thailandeze au efectuat atacuri aeriene pe teritoriul cambodgian, în contextul reluării violențelor de-a lungul frontierei comune de aproximativ 800 de kilometri, potrivit Agerpres.

Potrivit Khmer Times, care citează Ministerul Apărării din Cambodgia, avioane F-16 thailandeze au lansat cel puțin două bombe asupra unor sate din provincia Meanchey. Nu au fost raportate imediat victime, însă autoritățile locale afirmă că aparatele de zbor au pătruns și au survolat mai multe zone de pe teritoriul cambodgian. Până în prezent, Bangkokul nu a emis nicio reacție oficială cu privire la incident.

Președintele Senatului cambodgian și fost premier, Hun Sen, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluțiile recente, dar a felicitat armata pentru „atitudinea curajoasă și fermă”.

Armistițiu încălcat la doar câteva săptămâni după semnare

Cele două țări se acuză reciproc, începând de duminică, de încălcarea armistițiului semnat pe 26 octombrie în prezența președintelui SUA, Donald Trump. Acordul, salutat inițial ca o reușită diplomatică, a fost suspendat la scurt timp după încheiere.

Trump, care a participat la negocierile ce au dus la încetarea focului, a declarat marți, în Pennsylvania, că intenționează să intervină din nou: „Mâine va trebui să dau un telefon”, a spus acesta, referindu-se la reluarea ciocnirilor, potrivit BBC.

Statele Unite cer încetarea imediată a ostilităților

Washingtonul a reacționat ferm miercuri, îndemnând Thailanda și Cambodgia să „înceteze imediat ostilitățile”. Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că cele două țări trebuie să respecte măsurile de de-escaladare prevăzute în acordul negociat în octombrie.

„Pacea trebuie să vină odată cu siguranța și protecția cetățenilor noștri, punct”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului thailandez al Apărării, care a descris acțiunile militare drept „limitate ca amploare și aplicate ca ultimă opțiune”.

De cealaltă parte, Cambodgia acuză Thailanda de atacuri agresive ce ar fi vizat instituții civile și „situri culturale sacre”, inclusiv temple istorice din zonele disputate.

Zeci de mii de persoane strămutate și bilanțul victimelor în creștere

În doar trei zile de violențe, bilanțul victimelor a ajuns la 10 morți – șapte cambodgieni și trei thailandezi. Autoritățile thailandeze afirmă că au evacuat peste 400.000 de persoane, în timp ce Cambodgia anunță că 100.000 de oameni au fost mutați în adăposturi temporare.

Lupte aprige au fost semnalate în cel puțin șase provincii din nord-estul Thailandei și cinci provincii cambodgiene din nord și nord-vest, conflictul extinzându-se rapid într-o zonă foarte largă.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a cerut ambelor părți să dea dovadă de reținere și să evite o nouă escaladare, subliniind numărul mare de victime civile, distrugerile infrastructurii și amploarea strămutărilor.

Repercusiuni regionale: Cambodgia se retrage de la Jocurile Asiatice de Sud-Est

Tensiunile au generat efecte și în plan sportiv: Cambodgia a anunțat că se retrage din Jocurile Asiatice de Sud-Est, găzduite de Thailanda. Comitetul Olimpic Național cambodgian a invocat „îngrijorări serioase” exprimate de familiile sportivilor și a precizat că decizia „nu a fost luată cu ușurință”.

Disputa teritorială dintre cele două state datează de peste un secol, de la trasarea granițelor în perioada administrației coloniale franceze în Cambodgia.

Tensiunile au reizbucnit puternic în iulie, când un tir de rachete cambodgiene asupra Thailandei a fost urmat de lovituri aeriene thailandeze, declanșând cinci zile de lupte intense.

Alerte internaționale de călătorie

După ciocnirile soldate cu zeci de morți, în iulie a fost stabilit un armistițiu „imediat și necondiționat”, negociat de premierul Malaeziei, Anwar Ibrahim, împreună cu Donald Trump, care a amenințat atunci cu suspendarea discuțiilor comerciale până la oprirea completă a ostilităților.

Deși acordul din octombrie a fost prezentat drept un pas istoric, tensiunile au continuat să mocnească, iar violențele de această săptămână au readus conflictul într-un punct critic.

Mai multe țări, printre care Marea Britanie, SUA și Japonia, au emis avertismente de călătorie către cetățenii lor, recomandând evitarea zonelor de frontieră afectate de luptele în desfășurare.