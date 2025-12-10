Cât de sigur este să călătorești în Thailanda, după ce războiul cu Cambodgia a escaladat din nou

Cât de sigur este să călătorești în Thailanda, după ce războiul cu Cambodgia a escaladat din nou. Foto: Getty Images

În iulie, cinci zile de lupte au dus la strămutarea a peste 200.000 de persoane, au provocat 40 de morți și au afectat zborurile și rutele terestre. O nouă rundă de confruntări între Thailanda și Cambodgia ridică îngrijorări pentru turiștii care se pregătesc să viziteze două dintre cele mai populare destinații de vacanță din Asia de Sud-Est, scrie Euronews.

Tensiunile au explodat luni, după ce Thailanda a lansat lovituri aeriene asupra unor ținte pe care le descrie drept instalații militare de pe teritoriul Cambodgiei. Ambele părți se acuză reciproc că ar fi deschis primele focul.

Schimburile de focuri apar la doar două luni după ce a fost anunțat un plan de pace intermediat de SUA. Ele vin și în urma exploziei unei mine terestre, în noiembrie, care a blocat eforturile de a asigura un armistițiu, după ce luptele din iulie au provocat 40 de morți și au dus la închiderea punctelor de trecere a frontierei.

Ciocnirile din această săptămână au strămutat din nou zeci de mii de oameni. Autoritățile thailandeze spun că peste 125.000 de persoane se adăpostesc în tabere improvizate, în timp ce Cambodgia afirmă că a evacuat peste 21.000 de oameni din trei provincii de la graniță.

Până acum, luptele s-au desfășurat doar în zone izolate de frontieră, departe de orașele frecventate de turiști.

Zborurile spre Thailanda sunt în continuare operate

Thailanda și Cambodgia sunt destinații foarte populare în sezonul rece, când temperaturile din emisfera nordică scad. Conflictul nu a redus însă interesul pentru vacanțele de iarnă și nu a afectat deocamdată marile centre turistice.

Luptele sunt departe de zonele turistice cunoscute, precum Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Siem Reap sau Phnom Penh.

Totuși, marți dimineață, confruntările din zona frontierei thailandeze cu provincia Trat au adus focurile de armă mai aproape de insulele turistice Koh Chang, Koh Kood și Koh Mak. Dintre provinciile thailandeze de la granița cu Cambodgia, doar Chanthaburi a fost ferită până acum.

În ciuda atacurilor, un purtător de cuvânt al autorității cambodgiene de aviație civilă a declarat pentru presa locală că zborurile dintre Bangkok, Phnom Penh și Siem Reap continuă să opereze normal, deși o parte din spațiul aerian rămâne închis până la noi ordine.

Granițele terestre, însă, sunt închise pentru intrare și ieșire, ceea ce înseamnă că turiștii nu pot trece momentan dintr-o țară în cealaltă pe cale rutieră.

Ce spun avertismentele de călătorie

Ministerul britanic de Externe (FCDO) recomandă evitarea tuturor călătoriilor neesențiale în zonele afectate de la granița Thailanda-Cambodgia, invocând focuri de armă în desfășurare, artilerie și riscul de mine neexplodate.

Mai multe situri de temple aflate la frontieră, inclusiv Preah Vihear, disputat de cele două țări și cunoscut în Thailanda drept Khao Phra Wihan, sunt închise.

Cu toate acestea, FCDO nu a emis o avertizare extinsă împotriva călătoriilor în Thailanda sau Cambodgia, iar aeroporturile, stațiunile și orașele importante din ambele țări rămân deschise.

Turiștii britanici care vor să fie prudenți trebuie să știe că, atâta timp cât nu există o avertizare împotriva călătoriilor în întreaga Thailanda sau Cambodgia, rambursările pentru vacanțe nu sunt garantate.