Trump a semnat un „Mare Acord de Pace”. Acordul e, de fapt, un armistițiu între Cambodgia și Thailanda

Premierul thailandez Anutin Charnvirakul și cel cambodgian Prime Hun Manet își strâng mâinile după semnarea armistițiului, co-semnat și de președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a co-semnat duminică un acord de încetare a focului între Cambodgia şi Thailanda, la scurt timp după sosirea sa în Malaezia, prima oprire a unui turneu asiatic în timpul căruia este programat să se întâlnească cu omologul său chinez Xi Jinping, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Acordul a fost semnat la Kuala Lumpur de prim-ministrul cambodgian Hun Manet şi de prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul, precum şi de preşedintele SUA.

Acesta din urmă se află într-o vizită de o zi în capitala Malaeziei pentru un summit al Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). El se va deplasa apoi în Japonia şi Coreea de Sud.

Cambodgia şi Thailanda au avut ciocniri la graniţa lor timp de cinci zile în iulie, luptele fiind între trupele terestre, artilerie şi forţele aeriene. Acestea au lăsat cel puţin 43 de morţi şi au forţat evacuarea a peste 300.000 de civili.

Disputa de lungă durată vizează demarcarea anumitor părţi ale frontierei lor.

Cele două ţări din Asia de Sud-Est au ajuns la un acord de încetare a focului la sfârşitul lunii iulie, în special în urma unei intervenţii a lui Donald Trump.

Malaezia e țara care a ajucat un rol important în negocierile pentru încetare focului

În drum spre Malaezia, Donald Trump a salutat un „Mare Acord de Pace” despre care a spus că l-a „negociat cu mândrie” între cele două ţări.

Însă acordul semnat duminică este prezentat de Malaezia, care deţine preşedinţia rotativă a ASEAN şi a jucat un rol important în negocieri, ca unul de încetare a focului, nu ca un unul de pace.

Ministrul malaezian de externe, Mohamad Hasan, care a urmărit îndeaproape discuţiile, a indicat sâmbătă că noul acord acoperă desfăşurarea de observatori regionali în zonele de frontieră disputate.

„Dorim să nu mai existe încălcări ale armistiţiului”, a explicat el.

„Ambele ţări trebuie să îşi retragă armele grele din zonele afectate şi, în a doua etapă, să acţioneze pentru eliminarea minelor" de-a lungul frontierei lor, a subliniat el.

Zeci de cambodgieni încă trăiesc în tabere improvizate după ce au fost evacuaţi din satele de frontieră pe care Thailanda le consideră parte a teritoriului său.

La rândul său, Thailanda a declarat că este pregătită să negocieze cu Cambodgia, cu condiţia ca aceasta să îşi retragă armele grele din zonele de frontieră, să cureţe aceste teritorii de mine, să ia măsuri mai dure împotriva reţelelor de fraudă online şi să îşi mute cetăţenii din zonele de frontieră revendicate de autorităţile thailandeze