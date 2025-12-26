Cele mai vizitate locuri din lume în 2025: Jumătate dintre ele sunt în Europa

Palermo, Sicilia. Foto: Getty Images

Euronews Travel a trecut în revistă câteva dintre cele mai vizitate destinații ale anului 2025, de la Londra la Hanoi - locuri care au atras turiști din întreaga lume prin combinația de cultură, gastronomie, natură și romantism.

2025 a fost un an cu adevărat special pentru turism. Vacanțele bazate pe experiențe autentice și nostalgia călătoriilor au câștigat tot mai mult teren. În același timp, tot mai mulți oameni au apelat la inteligența artificială pentru a-și organiza concediile, de la rezervări până la planificarea itinerariilor.

A crescut și interesul pentru wellness, aventură și turism în mijlocul naturii, cu accent pe sustenabilitate și destinații cu frumusețe naturală nealterată.

Clasamentul Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2025 a scos în evidență cele mai apreciate destinații ale anului, pe baza numărului mare de recenzii excelente primite în ultimele 12 luni din partea comunității Tripadvisor.

Așadar, care au fost cele mai populare destinații turistice în 2025?

Londra: atracții celebre și străzi pline de viață

Londra a ocupat, fără surprize, primul loc în clasamentul Best of the Best Destinations. Utilizatorii Tripadvisor recomandă piețele stradale și de vechituri, tururile pietonale, excursiile de o zi și activitățile de Crăciun ca experiențe esențiale pentru orice vizitator.

De la liniștea elegantă din Kensington Gardens până la agitația din Brick Lane, Londra oferă în fiecare zi ceva nou de descoperit. Printre obiectivele de neratat se numără Big Ben, Westminster Abbey, Madame Tussauds, Turnul Londrei și British Museum, completate de plimbări relaxante prin Hyde Park sau grădina japoneză Kyoto Garden.

Londra. Foto: Getty images

Turiștii pot face o croazieră pe Tamisa sau pot explora piețe celebre precum Borough Market, Portobello Road ori Camden, ideale pentru haine vintage, mâncare și obiecte artizanale.

Iubitorii de gastronomie se pot bucura de ceaiul de după-amiază la The Savoy, de un clasic Sunday roast sau de preparate emblematice precum curry-ul de la Dishoom ori fish and chips la Poppie’s.

Pentru cazare, Covent Garden și Soho oferă o poziție centrală și acces rapid la atracții, în timp ce Shoreditch este perfect pentru cafenele cool și magazine vintage. Hackney și Hampstead sunt opțiuni excelente pentru cei care vor să simtă atmosfera autentică a Londrei locale.

Bali: plaje fără sfârșit și relaxare tradițională

Bali s-a clasat pe locul al doilea și a fost, totodată, desemnată cea mai bună destinație culturală a anului 2025. Insula a atras turiști în căutare de relaxare, spiritualitate și peisaje spectaculoase.

Drumețiile pe Muntele Batur la răsărit, terasele de orez din Tegalalang sau ritualurile de purificare de la templul Tirta Empul sunt experiențe foarte populare, alături de vizitarea templului Uluwatu.

Cei pasionați de sporturi acvatice pot face surfing în Uluwatu sau Canggu, înota în cascadele Banyumala și Aling-Aling sau merge într-o excursie de snorkeling în Nusa Penida, alături de pisici de mare manta. Iubitorii de natură pot vizita plantații de cafea sau celebra Pădure a Maimuțelor Sacre.

Bali. Foto: Getty Images

Pentru relaxare, masajele balineze tradiționale și plajele din Nusa Dua sau Sanur sunt alegeri ideale.

Bucătăria locală este un alt punct forte: Babi Guling (porc la proțap), Nasi Campur (orez cu diverse garnituri) și Sate Lilit (frigărui din carne tocată) sunt preparate de încercat.

Seminyak este potrivit pentru viață de noapte și restaurante moderne, Ubud pentru liniște și cultură, Canggu pentru vibe de surfing, iar Nusa Dua pentru resorturi de lux. Kuta rămâne o opțiune practică pentru cei care vor să fie aproape de centrul orașului.

Dubai: lux, atracții emblematice și aventuri în deșert

Pe locul al treilea în clasament se află Dubai, una dintre cele mai populare destinații globale din ultimii ani. Orașul a devenit un simbol al luxului, experiențelor exclusiviste și gastronomiei de top.

Atracții precum Burj Khalifa și Dubai Mall sunt pe lista oricărui turist, alături de plimbări prin Gold Souk sau vizite la Centrul Sheikh Mohammed bin Rashid pentru Înțelegere Culturală.

Cei în căutare de aventură pot merge în parcuri acvatice, pe plajă sau în safariuri prin deșert, iar Dubai Miracle Garden impresionează prin aranjamentele sale florale spectaculoase.

Dubai. Foto: Getty Images

La capitolul mâncare, turiștii pot gusta shawarma, machboos sau chiar preparate mai exotice, precum carnea de cămilă, încheind cu deserturi tradiționale ca knafeh.

Dubai Marina și JBR sunt ideale pentru plaje și restaurante, Downtown pentru acces rapid la Burj Khalifa, Deira pentru bugete mai mici, iar Palm Jumeirah pentru o experiență de lux completă.

Sicilia: vulcani, gastronomie locală și Italia autentică

Sicilia a depășit în 2025 orașe precum Roma sau Veneția și s-a clasat pe locul patru. Insula rămâne o alegere excelentă pentru cei care vor să descopere Italia autentică, departe de aglomerație.

Vizitatorii pot explora Etna, cel mai activ vulcan din Europa, orașele baroce Ragusa și Noto, arhitectura arabo-normandă din Palermo sau se pot relaxa pe plajele din Cefalù. Excursiile cu barca spre Insulele Egadi sunt, de asemenea, foarte populare.

Taormina. Foto: Getty Images

Gastronomia locală include arancini, cannoli și caponata, preparate emblematice pentru regiune.

Palermo oferă cultură și street food, Taormina impresionează prin clădirile medievale și teatrul antic, iar Ragusa și Cefalù sunt ideale pentru peisaje și mâncare locală.

Paris: romantism, cultură și bucătărie rafinată

Parisul a ocupat locul cinci, atrăgând turiști prin farmecul său clasic. Turnul Eiffel, Notre-Dame, Muzeul Luvru și croazierele pe Sena rămân atracții de bază.

Le Marais este perfect pentru galerii și modă, Champs-Élysées pentru shopping de lux, iar Grădinile Luxemburg și Cartierul Latin pentru plimbări și viață boemă.

Croissantele, macarons, crêpes, confit de rață, escargots și steak frites sunt nelipsite din experiența culinară pariziană.

Paris. Foto: Getty Images

Roma, Hanoi și Marrakesh - istorie, gusturi locale și diversitate culturală

Roma s-a clasat pe locul șase, fiind apreciată pentru monumentele sale iconice, de la Colosseum și Forumul Roman la Vatican și Capela Sixtină.

Hanoi a intrat în top datorită prețurilor accesibile, atmosferei relaxate și mâncării stradale vibrante, cu preparate precum pho bo, bun cha și banh mi.

Marrakesh, singurul oraș african din top, a impresionat prin Medina istorică, piețele tradiționale, bucătăria locală și excursiile în Munții Atlas sau deșertul Agafay.

Roma. Foto: Getty Images