Victor Hănescu, antrenorul micilor tenismeni: „Mi-am dorit să pot să ajut copiii”

Pentru a face faţă cu brio competiţiilor internaţionale, micii sportivi sunt antrenaţi în condiţii similare cu sportivii din alte ţări. Mai mult, şapte sportivi cu potenţial au primit burse speciale. Victor Hănescu îşi propune să promoveze tenisul şi în rândul copiilor de peste cinci ani, având antrenori special pregătiţi pentru acest segment de vârstă.

Marele tenismen visează să ofere lumii campioni valoroşi, indiferent de resursele lor materiale

Meciul cu Nadal este un meci pe care Victor nu îl va uita niciodată: „Un meci special pe care îl am în memorie este meciul cu Nadal de la Foro Italico, un meci special pentru că să joci cu Nadal este un moment important, mi-am dat seama ce însemnă să joci cu un campion”, a povestit marele tenisman.

„Sunt momente speciale pe care le memorezi, cum vine mingea de la el sau cum se deplaseză în teren. Sunt lucruri extrem de diferite față de alți jucători.Cred că și Năstase a avut o influență asupra deciziei mele de a mă apuca de tenis, i-am spus bunicii mele dacă mă duci la tenis o să câștig o valiză de bani și o să îți dau și ție”.

Victor Hănescu, antrenorul micilor tenismeni

Antrenamentul psihologic, evitat în România. Care este importanța jocului mental în antrenament

Antrenamentul psihologic este ecxtrem de important în dezvoltarea unui sportiv: „Este o zonă care a fost neglijată foarte mulți ani în România. Eu am găsit această zonă de psihologie undeva pe la 29 de ani, destul de târziu dar a făcut o schimbare importantă în viața mea. Părinții poate nu au reuși să le predea iar la școală nu am avut ocazia, este. Văd asta și la copii cu care lucrez, la antrenament este bine dar la meci se emoționează, se crispează nu mai pot să urmărească mingea. Mi am dorit să aduc ceva nou în România, și am vent cu ideeea de a crea o școală de tenis cu antrenori acreditați, care vorbesc bine cu copii. Așa a pornit ideea academiei de tenis în România”, a spus Victor Hănescu la „Eroul Zilei”.

„Și eu la rândul meu am fost ajutat la 14 ani, am avut sponsori care au crezut în mine altfel nu cred că aș fi avut acces la turnee, nu aș fi ajuns la performanță. Mi-am dorit să pot să ajut la rândul meu, pentru că este un sport relativ scump, mai ales că mergem către performanță. La tenis copii pot veni și de la 5 ani dar undeva de la 10 ani vezi dacă copilul merge spre performanță. Părintele sau copilul trebuie să decidă dacă vrea să urmeze acest drum. Sunt șanse mari ca acești copii să reușească”.