Victor Piţurcă, primele declaraţii în dosarul măştilor: "Nu am oferit bani niciodată, nu am vândut nicio mască"

Victor Piţurcă, fost antrenor al echipei naţionale de fotbal, a făcut primele declaraţii, astăzi, în dosarul măştilor în care este acuzat, alături de fiul său, Alexandru Piţurcă, că ar fi cumpărat influenţă.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Nu am legătură cu această afacere, eu doar l-am împrumutat pe fiul meu, Alex, să poată să cumpere aceste produse vandute mai apoi MAPN-ului", a declatat Victor Piţurcă.

În privinţa legăturilor pe care antrenorul le are cu şeful Romarm, acesta a spus iniţial că nu se cunosc foarte bine, "am fost în biroul acestuia, l-am cunoscut pe omul acesta, dar eu şi fiul meu nu am vândut nici o mască".

Victor Piţurcă este acum sub control judiciar, spune că nu poate părăsi ţara, i s-a interzis acest lucru şi faptul că nu poate să ia legătura cu cei implicaţi în dosar.

"Eu şi fiul meu nu am vândut nicio mască, de lucrul ăsta s-a ocupat altă firma. Alex, băiatul meu a vrut să intre în această afacere şi după ceva timp am vrut să cunosc acești oameni care i-au propus afacerea.

Noi nu am avut legătură cu aceste produse, nu am comis nicio ilegalitate. Eu doar l-am împrumutat pe fiul meu cu bani, să poată să cumpere aceste produse vândute de o altă firmă MAPN-ului.

Alex Piţurcă este implicat pentru că a investit banii mei.

Nu am semnat nimic din ce mi-au dat procurorii pentru că nu am treabă cu această afacere", a declarat Victor Piţurcă.