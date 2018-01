Victor Ponta: „Este un dezastru pentru PSD și România”

foto: Agerpres

Victor Ponta și-a dat cu părere în ceea ce privește scandalul din PSD și cum crede că ar trebui făcut pentru ca Guvernul să funcționeze.

"În primul rând, dincolo de orice dispute politice și certuri, din punctul de vedere al Guvernului, am fost prim-ministru atâția ani, am fost și în alte guverne, am lucrat cu prim-miniștri, situația este absolut imposibilă. Un prim-ministru care spune despre un ministru că nu poate să lucreze cu el, acel ministru trebuie să plece. Nu există nicio altă soluție, nici de împăcare, pentru că altfel primul-ministru dacă nu are autoritate.. un guvern e o chestiune extrem de complicată și de sensibilă care trebuie să se bazeze pe autoritatea primului ministru. Dacă ministrul din subordine nu-l ascultă, ba chiar îl contrazice, Guvernul nu va funcționa. Iar povestea asta cu cearta pe Facebook și fiecare cu domentele lui nu există în nicio țară în care un guvern funcționează. Indiferent de unde au pornit lucrurile, de unde nu au pornit, nu poate să funcționeze Guvernul dacă un ministru din subordine nu îl ascultă pe primul ministru", a spus Victor Ponta.

Victor Ponta susține că ceea ce se întâmplă acum este o situație identică cu cea din timpul lui Sorin Grindeanu. De asemenea, fostul premier a mai spus că atât ministrul de Interne, Carmen Dan, cât și șeful Poliției, ar trebui să-și dea demisia. Cât despre premierul Mihai Tudose, Ponta a spus că "ori își face o echipă sau pleacă și îl lasă pe Dragnea".