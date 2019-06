Victor Ponta, glume cu Iohannis: „În 2024 va fi, în sfârșit, și un președinte de stânga. Am venit să pregătim momentul”

Președintele PRO România, Victor Ponta, a fost invitat la ceremonia de la Cotroceni pentru a semna Acordulul Politic Naţional pentru consolidarea parcursului european al României. La finalul discursului pe care l-a susținut, Ponta i-a transmis lui Iohannis că Pro România a venit la Cotroceni pentru a pregăti momentul în care în România va veni un președinte de centru stânga.

”Vreau să spun foarte clar că am semnat azi acest pact pentru un motiv foarte simplu: principiile din acest pact sunt corecte și sunt spre binele nostru, ca societate. După cum știți, primul europarlamentar al Pro România este Corina Crețu, ceea ce arată mult. Noi considerăm că integrarea României în UE este cea mai mare realizare pentru poporul român din ultimii 30 de ani.

Am învățat din propria experiență că oamenii politici se ceartă din orice și nu se pot înțelege pe niciun subiect. Am susținut mereu că nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege. Am avut ocazia să demonstrez că acest principiu mi se aplică și mie și am dovedit că m-am supus legii, judecătorilor, am procedat corect”.

Victor Ponta și-a încheiat discursul cu o glumă, făcând referire la faptul că în 2024 va fi și un președinte de stânga.

„M-au certat foarte mulți oameni azi, că de ce vin la Cotroceni, de ce vin la Iohannis? Le-am spus că noi trebuie să fim pro europeni. Electoratul social-democrat este pro european, liderii PSD sunt... trecători, bineînțeles.Uitându-mă în Europa, după 20 de ani de președinte de dreapta, în 2024 va fi, în sfârșit, și un președinte de stânga și am venit să pregătim momentul”, a spus Victor Ponta.