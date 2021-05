Victor Socaciu, revenire spectaculoasă după COVID. Primul interviu după infectare

Celebrul artist a intervenit în cadrul Ediţiei Speciale prezentată de Sabina Iosub, căreia a ţinut să îi mulţumească public pentru sprijinul pe care i l-a acordat în acele momente dificile.

Victor Socaciu a mărturisit că terapia hiperbară a fost tratamentul care l-a vindecat, însă, artistul a recunoscut că i-a fost teamă după ce s-a infectat cu COVID-19.

Victor Socaciu le-a mulţumit public persoanelor care i-au fost alături

"Îi salut pe toţi cei care sunt acum pe frecvenţa Antenei 3. Îi salut pe distinşii invitaţi şi bineînţeles, te îmbrăţişez, chiar şi numai pentru faptul că ai fost printre primii jurnalişti români care m-au încurajat în momentele grele de la începutul declanşării acestei infecţii.

Îţi mulţumesc şi acum că îmi dai un prilej unic, totuşi, că există în această lume atâta umanitate, există atâţi oameni minunaţi şi ei trebuie, întotdeauna să îi arătăm publicului. Aş începe să îi amintesc pe câţiva dintre cei care mi-au stat alături, care mi-au dat sfaturi pentru tratament cât mai benefic. În primul rând, coordonatorul tratamentului pe care l-am urmat de la început, deşi aflat la 17.000-20.000 de km distanţă, mi-au fost foarte aproape, zi de zi, noapte de noapte. E vorba de doctorul Ion Alexie din Las Vegas, pe care chiat şi Antena 3 l-a evocat în mai multe emisiuni şi l-a avut ca invitat. De asemenea, vreau să îi mulţumesc în mod deosebit, domnului doctor Ioan Bogdan Cristian care este şi directorul clinicii de Terapie hiperbară. Este o terapie excepţională şi vindecătoare.

Cum se simte acum Victor Socaciu

Am stat în spital în jur de trei săptămâni. Acum sunt pe finalul tratamentului, deci mai am probabil câteva zile să închei medicaţia respectivă. Am doar o simplă răguşeală, dar în rest mă simt foarte bine (...) Dan Puric a sărit să mă ajute din primele clipe când a aflat ce mi se întâmplă într-o situaţie de criză şi a încercat să facă rost de bani, să mă ducă în Germania, prin Anglia, prin toată Europa occidentală (...)

"Mi-a fost teamă"

Da, mi-a fost teamă, ca oricărui om, sigur că da. Am avut un sprijin de la rude, fetele mele, Iulia şi Ana-Maria. De asemenea, nu pot să nu închei decât cu faptul că, adevăratul loc care vindecă rămâne totuşi familia şi îi mulţumesc mult soţiei mele care a fost în această perioadă, Îngerul meu protector.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal