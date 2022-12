Viktor Orban și Ursula von der Leyen, față în față cu Klaus Iohannis, la Cotroceni | "Orban i-a comparat pe români cu drogații din Budapesta", amintește un parlamentar PSD

Premierul Ungariei, Viktor Orban, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen vin la București.

Sursa foto: hepta

Potrivit Administrației Prezidențiale, cei doi vor participa la semnarea acordului dintre România, Azerbaidjan, Georgia și Ungaria privind energia verde.

Acordul va permite construirea unui cablu submarin care să transporte energia electrică pe sub Marea Negră.

Însă, în perspectiva evenimentelor recente, evenimentul de la Cotroceni poate constitui o oportunitate pentru discuții pe teme importante pentru România și Ungaria, spun politicienii de la București.

"Cred că ar fi un bun moment pentru un dialog aprofundat între președintele României și prim-ministrul Ungariei. Dincolo de tot ce s-a vorbit în planul relațiilor bilaterale, între România și Ungaria există un parteneriat strategic, un Tratat de bună vecinătate și colaborare semnat în 1997 și cred că ar putea fi clarificat o serie de aspecte printr-un dialog bilateral, și nu prin mesaje transmise în zone informale sau prin interpuși. S-au adunat foarte multe probleme care nu au fost discutate la nivelul decidenților direcți.

Într-o situație atât de complicată - și România, și Ungaria au frontieră cu Ucraina, în proximitatea unei crize - cred că ar fi o oportunitate să se reușească și o detașare pe subiecte care ne privesc direct, două state NATO și UE din aceeași regiune", a spus la Antena 3 CNN fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu.

Parlamentar PSD: "Viktor Orban i-a comparat pe români cu drogații. Sper că lucrurile se vor schimba"

"Eu am speranța că președintele nostru, al românilor, va aborda acele teme de politică externă și va fi mai incisiv în discuțiile cu Ungaria. Am văzut cum primarul din Alba Iulia promova harta Ungariei Mari. Am văzut că Viktor Orban a spus despre români că trebuie evacuați precum drogații de pe podul din Budapesta. Eu sper că lucrurile se vor schimba", a spus, la rândul său, parlamentarul PSD Călin Matieș la Antena 3 CNN.

El s-a referit la incidentul în care un protestatar a afișat la Tușnad, în vara acestui an, un banner pe care scria "Transilvania, pământ românesc", cu ocazia unui eveniment la care participa Viktor Orban.

Premierul ungar a îndemnat, la momentul respectiv, la evacuarea protestatarului de către forțele de ordine.

"Politicos, vă rog, ca poliția din Budapesta cu drogații de pe poduri", a spus, atunci, Viktor Orban.