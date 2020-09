Viorel Fleşer, cel mai tânăr ultramaratonist. A traversat Munții Apuseni în alergare montană, în patru zile

Viorel Fleşer, însoţit de mentorul şi antrenorul său în această aventură cu scop nobil, a parcurs 314 kilometri, la o altitudine cumulată de 11.200 de metri, la 35-38 de grade Celsius! Viorel Fleşer abia a împlinit 18 ani, dar are planuri mari pentru viitor, ultramaratonul din aceasta vara fiind doar primul pas.

Viorel Fleşer a vorbit la Eroul Zilei despre performața incredibilă pe care a reușit-o.

„Pe perioada pandemiei nu s-au organizat concursuri așa că am decis să fac o nebunie, să organizez propriul meu concurs. A fost foarte cald, am sperat să prindem temperaturi mai scăzute, dar nu a fost așa. Am și ales începutul lunii august, a fost foarte cald. Antrenorul meu a fost cel care a crezut din prima în acest proiect și alături de altcineva nu puteam să duc la capăt acestă experiență. El a decis ritmul, unde trebuie să o lăsăm mai moale. Datorită lui am dus la capăt acest proiect. Au fost 4 zile foarte frumoase, cu trei seri care nu le voi uita niciodată”, a povestit Viorel.

Cursa a avut un scop caritabil, pentru copiii cu afecțiuni locomotrorii

„Am avut destul de puțin timp de pregătire, să trec de la distanțe scurte, în 2 luni mi s-a schimbat complet antrenamentul, am trecut la distanțe foarte mari. Acest proiect nu se putea desfășura fără o echipă se suport care să ne aștepte cu fructe, apă. Cursa a avut un scop caritabi, am alergat pentru Centrul Maria Beatrice din Alba Iulia, un centru în care își desfășoară activitatea fizioterapeuți și doctori pentru copiii cu efcțiuni cerebrale și locomotrorii. Acțiunea a avut loc prin donații, s-a donat și încă se poate dona. Vreau ca anul acesta să fie anul meu”, a mărturisit Viorel Fleșer la Antena 3.

Viorel Fleşer, cel mai tânăr ultramaratonist