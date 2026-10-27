Viorel Jinga, rectorul UMF Carol Davila, premiat la Gala Antena 3 CNN „Winners of the future” pentru programul „Școala din spital”

Pentru al treilea an consecutiv gala „Winners of the Future: Human First” a avut loc la Opera Națională București. Foto: captură Antena 3 CNN

Doctorul Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a fost premiat, marți seară, la gala „Winners of the Future: Human First”, organizată de Antena 3 CNN, pentru programul „Școala din spital”. În acest moment, 115 copii internați în patru spitale din București fac lecții cu profesori angajați de universitate.

„Am dezvoltat în acest an acest program numit „Școala din spital” în zece spitale din București, în patru deja am început această acțiune.

Sunt 115 copii care sunt în acest program, copii care stau în spital mai mult de 4 săptămâni, beneficiază de sprijinul unor profesori pe care i-am angajat prin universitatea noastră.

Atunci când chiar un singur copil poate să facă lecții cu cadrul didactic, mamele pot să mai ia o perioadă de relaxare în cele 15-20 de minute cât se lucrează.

Sigur că nu împietăm asupra activității de îngrijire a copiilor, asupra activității de diagnosticare, dar ei se simt mult mai bine că știu că merg în paralel cu colegii care sunt la școală. Este o realizare deosebită. N-a fost ușor, dar sperăm să ducem cu succes până la capăt”, a spus profesorul universitar.

Programul „Școala din spital“ este pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu boli cronice, boli maligne sau alte afecțiuni care necesită spitalizare și/sau tratament/monitorizare ori aflați la recuperare. În cadrul acestui program, procesul de învățământ se realizează individual, în grupe sau clase, în unitatea sanitară în care aceștia sunt în tratament, în monitorizare medicală sau la recuperare, potrivit Ministerului Educației.

Pentru al treilea an consecutiv gala „Winners of the Future: Human First” a avut loc la Opera Națională București, un spațiu emblematic al culturii românești, în care excelența artistică se va întâlni cu performanța din domeniile care modelează viitorul societății.

În cadrul Galei RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, excelența a fost recunoscută prin șapte categorii de premii, care reflectă domenii esențiale pentru dezvoltarea societății și evidențiază contribuția oamenilor și organizațiilor la construirea unui viitor mai bun:

Generation of Tomorrow – Generația de mâine

Building the Future – Construind viitorul

Foundations for Development – Fundațiile dezvoltării

Health for Humanity – Sănătate pentru umanitate

Energy for People – Energie pentru oameni

Care for Life – Grija pentru viață

Crossing Borders –Dincolo de granițe

Gala RO 3.0 – Winners of the Future este, înainte de toate, o celebrare a oamenilor care, prin viziune, curaj și performanță, transformă ideile de astăzi în realitatea de mâine.

RO 3.0 este o platformă inițiată de Antena 3 CNN, care reunește lideri, vizionari și profesioniști din business, tehnologie, educație și cultură, facilitând dialogul, colaborarea și promovarea inovației și digitalizării pentru o societate modernă, conectată și competitivă.