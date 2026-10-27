Gala Antena 3 CNN „Winners of the future” are loc, marți seara, la Opera Națională București

Pentru al treilea an consecutiv evenimentul are loc la Opera Națională București. Foto: captură Antena 3 CNN

Viitorul României se construiește prin oameni care au curajul să schimbe lumea, prin companii care inovează și prin tineri care transformă ideile în performanță. Marți, pe scena Operei Naționale București, gala „Winners of the Future: Human First”, organizată de Antena 3 CNN, aduce împreună lideri din business, personalități din mediul academic și tineri excepționali, într-o celebrare a excelenței, a inovației și a generațiilor care modelează România de mâine. 7 categorii de premii vor recompensa performanța și contribuția la dezvoltarea societății, de la sănătate și energie până la cercetare și educație.

Pentru al treilea an consecutiv evenimentul are loc la Opera Națională București, un spațiu emblematic al culturii românești, în care excelența artistică se va întâlni cu performanța din domeniile care modelează viitorul societății.

„Este, fără doar și poate, o seară a performanței, o seară în care cei mai buni dintre cei buni vor fi premiați într-un cadru cu totul și cu totul special”, a relatat Maria Linda, realizator Antena 3 CNN, de la Opera Națională București.

În cadrul Galei RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, excelența va fi recunoscută prin șapte categorii de premii, care reflectă domenii esențiale pentru dezvoltarea societății și evidențiază contribuția oamenilor și organizațiilor la construirea unui viitor mai bun:

Generation of Tomorrow – Generația de mâine

Building the Future – Construind viitorul

Foundations for Development – Fundațiile dezvoltării

Health for Humanity – Sănătate pentru umanitate

Energy for People – Energie pentru oameni

Care for Life – Grija pentru viață

Crossing Borders –Dincolo de granițe

„Îi premiem, pe de o parte, pe tinerii creativi, inovativi, cei care au reușit să demonstreze că sunt capabili să ne facă mândri, inclusiv la competiții internaționale și companii importante le vor acorda aceste premii. Unii dintre ei sunt selectați în proiectul 100 de tineri care dezvoltă România al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

De asemenea, companii care investesc în tot ceea ce înseamnă tehnologie de vârf, în tot ceea ce înseamnă inovație în România vor primi și ele nu doar aplauze, ci și trofee”, a explicat Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN.

Urmează o seară spectaculoasă pentru participanți.

„Vom avea două momente speciale. Pe de o parte, cel inspirațional, unde două personalități complet diferite, un om care a văzut Pământul de sus, singurul român, de altfel, care a văzut Pământul de sus, va fi aici, pe scenă, să vorbească despre ce înseamnă să prezervăm tot ceea ce avem.

Și, de partea cealaltă, un om care, de aici, de jos, dă pământului o cu totul altă importanță și mai ales pământului românesc, pentru că a reușit să promoveze România pe toate meridianele.

Maestrul Zamfir va încheia seara cu o piesă absolut sensibilă și, în interpretarea sa, e cu atât mai măiastră”, a mai explicat Adrian Ursu.

Gala RO 3.0 – Winners of the Future este, înainte de toate, o celebrare a oamenilor care, prin viziune, curaj și performanță, transformă ideile de astăzi în realitatea de mâine.

RO 3.0 este o platformă inițiată de Antena 3 CNN, care reunește lideri, vizionari și profesioniști din business, tehnologie, educație și cultură, facilitând dialogul, colaborarea și promovarea inovației și digitalizării pentru o societate modernă, conectată și competitivă.

Evenimentul poate fi urmărit în direct AICI.