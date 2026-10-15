Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2026. HUMAN FIRST: oamenii care dau sens progresului

1 minut de citit Publicat la 17:19 15 Oct 2026 Modificat la 17:19 15 Oct 2026

Evenimentul reunește lideri, companii și tineri de excepție pentru a celebra performanța, inovația, leadershipul responsabil și contribuția la viitorul României.

Antena 3 CNN organizează în 27 octombrie 2026, la Opera Națională București, o nouă ediție a Galei RO 3.0 – Winners of the Future. Sub conceptul HUMAN FIRST, ediția din acest an aduce în prim-plan personalități, lideri, tineri excepționali și companii care, prin performanță, viziune și responsabilitate, contribuie la construirea României de mâine.

Trăim într-un moment în care tehnologia schimbă într-un ritm fără precedent modul în care comunicăm, muncim, învățăm și construim viitorul. Inteligența artificială deschide noi perspective, inovația accelerează transformarea societății, iar granița dintre posibil și imposibil este redefinită aproape în fiecare zi.

În mijlocul tuturor acestor transformări rămâne însă o valoare fundamentală: OMUL.

De aici pornește conceptul ediției 2026 a Galei RO 3.0 – Winners of the Future: HUMAN FIRST.

HUMAN FIRST vorbește despre o lume în care tehnologia și inovația nu înlocuiesc valoarea umană, ci o amplifică. Despre lideri care construiesc cu responsabilitate. Despre performanță care produce schimbare. Despre generațiile care se întâlnesc, învață unele de la altele și construiesc împreună.

Sub această viziune, Gala RO 3.0 devine un spațiu al întâlnirii dintre leadership, inovație și viitor – cele trei repere care definesc ediția din 2026.

Antena 3 CNN aduce împreună oameni și organizații care demonstrează că progresul adevărat nu înseamnă doar tehnologie, performanță sau rezultate, ci și viziune, responsabilitate, integritate și capacitatea de a genera o schimbare cu impact real asupra societății.

Gala va avea loc marți, 27 octombrie 2026, de la ora 18:00, la Opera Națională București, într-o seară dedicată oamenilor, valorilor și leadershipului care dau sens progresului.

Momentele principale ale Galei RO 3.0 – Winners of the Future 2026

Ediția din acest an va reuni patru momente principale:

Winners of the Future – premierea companiilor care au atins vârful în domeniile în care activează;

– premierea companiilor care au atins vârful în domeniile în care activează; Minutele de inspirație – Leadership & Viziune ;

; Podul între generații – premierea tinerilor performanți din domeniile de vârf ale cercetării și mediului academic;

– premierea tinerilor performanți din domeniile de vârf ale cercetării și mediului academic; Întâlnirea cu Umanitatea.

RO 3.0 este o platformă inițiată de Antena 3 CNN, care reunește lideri, vizionari și profesioniști din business, tehnologie, educație și cultură, facilitând dialogul, colaborarea și promovarea inovației și digitalizării pentru o societate modernă, conectată și competitivă.

Evenimentul este organizat de Antena 3 S.A., iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din cadrul acestuia. Evenimentul va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Antena 3 CNN: https://www.facebook.com/Antena3Oficial

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.