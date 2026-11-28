De la tranșee în supermarketuri din toată lumea: războaiele au influențat drastic tot ce mâncăm. Ce au în comun Coca Cola și conservele

Emanuel Ciocu este jurnalist, pasionat de istorie și antropologie, și bucătar. Foto: Editura Alice Books

Știai că războaiele care s-au purtat de-a lungul istoriei noastre sunt motivul pentru care au fost inventate containerele frigorifice, cuptorul cu microunde, conservele, supele instant, chipsurile și chiar Coca Cola? Hrana a fost deopotrivă motivul multor conflicte - lupta pentru resurse - dar și invenția acestora. Nevoia armatelor de a-și hrăni soldații, de a transporta alimente pe distanțe mari cât mai proaspete posibil a forțat omenirea să dezvolte tehnologii la care pe timp de pace nu s-ar fi gândit nimeni. După 5000 de ani de războaie, astăzi, „aproape tot ce trece printr-un supermarket” este, într-o formă sau alta, rezultatul unor invenții și procese dezvoltate în context militar, mi-a spus Emanuel Ciocu, bucătar și jurnalist, autorul volumului „Gustul victoriei. Războaiele care ne-au pus masa”.

„O istorie captivantă a mâncatului în tranșee, de la pesmeți și primele terciuri la chipsuri și Coca-Cola” - sunt cuvintele care apar în descrierea cărții „Gustul victoriei. Războaiele care ne-au pus masa”, care va fi lansată de Editura Alice Books la data de 5 decembrie, în București. Volumul este disponibil pentru precomandă, costă 99 de lei, și promite o călătorie fascinantă în istorie, cu o perspectivă la care poate nu ne-am fi gândit.

Foto: Editura Alice Books

Am stat de vorbă o oră cu autorul acestui volum impresionant. Emanuel Ciocu este jurnalist, pasionat de istorie și antropologie, și bucătar. Din discuția cu el a fost evidentă munca din spatele acestei cărți, dar și pasiunea lui pentru a aduce toate aceste informații unui public cât mai larg.

„Ne-am inventat mâncarea. Tot ceea ce mâncăm noi e inventat practic, cu excepția mărului sălbatic și al fructelor de pădure. În rest, totul e procesat și modificat și transformat ca să ne dea maxim de producție, maxim de randament, maxim de mâncare și așa mai departe. Și pentru asta a trebuit să colonizăm toată planeta. (...)

Războaiele, cu excepții (...), erau războaie pentru posesia asupra terenului, pentru posibilitatea de a avea mâncare mâine. Războaiele nu erau numai alimentate de mâncare, erau pentru mâncare”, mi-a spus scriitorul.

O discuție de 60 de minute nu poate cuprinde toți anii în care Emanuel Ciocu a documentat această carte, a pus cap la cap informațiile și le-a transpus într-o formă cât mai ușor de digerat de cititor. Volumul are și un capitol critic, scris de soția jurnalistului, Mari Blaga, care este specialistă în dietetică și nutriție, pasionată de permacultură și suveranitate alimentară.

De la mâncarea soldaților din Antichitate până la invențiile culinare care ne-au schimbat viața, Emanuel Ciocu a avut o mulțime de povești surprinzătoare de spus. A reieșit o discuție despre intersecția dintre războaie, gastronomie și cultură. Nu am simțit cum a trecut timpul, iar discuția m-a convins să cumpăr cartea.

Ce legătură au războaiele cu mâncarea din farfuriile noastre

Emanuel Ciocu consemnează în carte istoria de 5000 de ani a alimentației (3000 î.Hr și 2000 d.Hr). Concluzia lui e una surprinzătoare: „aproape tot ceea ce trece printr-un supermarket e mai mult sau mai puțin rezultatul acestor invenții, acestor procese care s-au dezvoltat în războaie”. Exemplul de manual: conservele pe care le avem cu toții în cămări în acest moment.

„Tot ceea ce înseamnă un proces de ambalare și stocare, și conservare pe termen lung are într-o anumită formă legătură cu armata de la conservele propriu-zise, care au fost inventate în 1809-1810, care sunt epitomul alimentației, adică e mâncare gătită în conservă. Mai mult de atât nu poți să faci. Era o schimbare totală de paradigmă.

Până atunci, puteai să scoți apa, să sărezi, să afumi, să îngropi în grăsime carnea, să îi faci orice, să deshidratezi pâinea, cum e pâinea nordică, Wasa, care nu are pic de apă și rezistă ani de zile. Deci putea să faci chestiile astea. Doar că toate astea presupun un proces de gătire ulterior, pe front, să înmoi pâinea, să dezgheți, să scoți sarea din carne și așa mai departe.

Când a apărut conserva, gata, era mâncarea absolută. Chiar și acum, conservele sunt baza rațiilor militare”, mi-a explicat Emanuel Ciocu.

De ce au influențat atât de mult războaiele istoria alimentației? Pentru că soldații au nevoie de hrană. El trebuie să poată mânca oriunde se află. Mai mult, mâncarea trebuie să fie cât mai nutritivă, dar și să aibă un gust cât mai bun. De asemenea, hrana trebuie să reziste transportului, să ocupe cât mai puțin spațiu și să poată fi distribuită în rații, adică în cantități standard.

„(...) Dacă înveți să alimentezi o armată, poți să alimentezi pe oricine. (...) Aproape tot ceea ce trece printr-un supermarket e mai mult sau mai puțin rezultatul acestor invenții, acestor procese care s-au dezvoltat în războaie, începând de la transport, containerul de transport, la rețelele frigorifice. Dacă nu s-au dezvoltat în context militar sau belic, s-au dezvoltat sau supradezvoltat ulterior. Cartea în sine, dacă ar fi să o descriu într-o propoziție e istoria globalizării alimentației. (...) Deci toate aceste procese care au dus în cele din urmă la supermarket sunt opera războaielor, iar fără cele două războaie mondiale, nu am avea astăzi sau nu am avea la fel supermarketurile.

(...) O armată fără mâncare e o armată dezorganizată. Deci ai nevoie doar de mâncare pentru armată. Și atunci ai nevoie de resurse de standardizare, depozitare, de transport, de distribuție. Iar astea sunt exact ABC-ul producției de alimente actuale. Produci, ambalezi, stochezi, prelucrezi, transporți, distribui, conservi. Lucrurile astea nu s-au schimbat niciodată”, mi-a spus autorul.

Forme primitive pentru toate cele enumerate mai sus au existat întotdeauna. Iar învingătorii, uneori, culmea, mai puțin dezvoltați din acest punct de vedere, au învățat.

„Au existat chestii mult înaintea războaielor. Conservarea în sare, fermentarea, procesele astea foarte simple, foarte primitive, tratarea cu foc.

Mongolii, de exemplu, au cucerit Europa de o manieră copleșitoare, tocmai fiindcă au venit cu niște invenții extraordinare pentru epoca lor. În primul rând, au inventat scărița, era pentru prima dată când un militar putea să tragă cu arcul din mers. Închipuie-ți că soldații, cavalerii occidentali, erau efectiv copleșiți. Ei aveau cuptoare de pâine, erau îmbrăcați în zală, iar ăștia veneau cu doi cai fiecare de rezervă și au inventat stații de odihnă pentru animale, dar efectiv aveau toată mâncarea, aveau brânza conservată la ei, puteau să bea sânge de cal.



Deci era o schimbare de paradigmă totală. Ei aveau mâncarea la ei, viteza era de partea lor”, mi-a explicat autorul.

Inclusiv orele la care care mâncăm au fost influențate de război.

„Nu există în natură această necesitate de a mânca din patru în patru ore. Nu există. Oamenii sunt făcuți să mănânce când pot. (...) Având sute, mii de oameni în același timp, nu poți să îi hrănești decât dacă îi organizezi. Și asta, de fapt, a introdus în fiecare aspect (al vieții n.red) războiul, organizarea”, a spus scriitorul.

Iar istoria este plină de astfel de exemple. Vă las să le descoperiți în carte.

Margarină din cărbune, Coca Cola și MSG

În timpul documentării acestui volum, Emanuel Ciocu a descoperit invenții care l-au surprins și pe el. Mici curiozități, care pe termen lung au schimbat fundamental alimentația globală.

De exemplu, știați că sucul nelipsit de pe mesele multor români, Coca Cola, a fost o invenție generată de război? Coca Cola a fost inventată în 1886 de farmacistul John Stith Pemberton. Rănit în Războiul Civil, farmacistul a creat această băutură din frunzele de coca și nucile de coca.

Și astfel de exemple abundă. În vorbele autorului...

„Știam despre conserve, știam despre MSG, care e abrevierea de la monoglutamatul de sodiu, care e baza supelor instant, e baza „umami-ului” artificial. Toate s-au dezvoltat în război sau în context militar. Și, evident, plecând pe această poveste, ajungi să descoperi că lucruri la care nu te-ai fi așteptat în viața ta sau pur și simplu nu credeai că au legătură cu războiul, cum sunt bomboanele M&M’s, care au apărut în contextul Războiului Civil Spaniol.



O chestie care m-a șocat pe mine a fost modul în care germanii au reușit să producă margarină din cărbune în Al Doilea Război Mondial. Deci literalmente aveau un proces prin care transformau margarină, făceau margarină din cărbune. E un proces chimic foarte ciudat, fiindcă e nenatural pentru corp și foarte scump.

Aliații care au cucerit Germania au demontat fabricile respective, fiindcă nu existau motive să se mai susțină. Era mult prea costisitor procesul, dar am descoperit povești colosale de despre cum s-a inventat Fanta în Germania din resturi de mere. Coca-Cola este un produs dezvoltat și susținut de armată. Chipsurile...”

Foto: Editura Alice Books

În spatele acestor invenții se află aceeași nevoie: găsirea unor soluții prin care mâncarea să fie produsă cât mai rapid, conservată cât mai eficient, inclusiv în ceea ce privește ambalajul, și transportată în condiții adeseori extrem de dificile.

„Dar, uite, de exemplu, o chestie care m-a surprins plăcut: aveau inclusiv rușii niște supe deshidratate, niște cărămizi pe care le dizolvau, deci supă-instant. Dar mai mult decât atât, turcii, de exemplu, aveau tarhanaua care avea inclusiv iaurt, adică avea un prebiotic, era deshidratată”, a explicat scriitorul.

Istoria alimentației militare e mai veche decât cele două războaie mondiale, începe de la sumerieni și traversează secole. Emanuel Ciocu a amintit că inclusiv în Antichitate și în Evul Mediu capacitatea unei armate de a-și asigura proviziile putea face diferența între victorie și înfrângere. Romanii, otomanii și americanii au fost puterile care au influențat dramatic alimentația globală.

„Meniul unui soldat roman era foarte apropiat de meniul unui soldat român din Războiul de Independență (1877–1878). Terciuri pe bază de grâu sau alte cereale. Românii mâncau mămăligă, slănină, ceapă. Romanii, de exemplu, au dezvoltat baza băuturilor isotonice care recuperează săruri și isostarul, isostarul antichităților e inventat de ei, care erau un amestec de apă și oțet, care era un dezinfectant, fiindcă nu peste tot aveau apă potabilă, dar crescându-i aciditatea, mureau bacteriile”, mi-a explicat autorul

Volumul urmărește această evoluție din culisele războiului, o istorie poate uitată, dar mai relevantă ca niciodată: de la tehnicile de conservare folosite de civilizațiile vechi până la sistemele moderne de aprovizionare.

Pandemia i-a arătat cât de fragil este sistemul alimentar

Deși pasionat de antropologie și istorie și bucătar, lui Emanuel Ciocu i-a venit ideea acestei cărți în timpul pandemiei. Ca și în prezent, scriitorul locuia în Tenerife. O splendoare de insulă, unde viața era un „dolce far niente”. Până când nu a mai fost. Insula depinde în proporție de 90% de importurile de alimente. Restricțiile impuse de pandemie au scos la iveală vulnerabilitatea unui sistem care părea până atunci să funcționeze ca uns.

„Mi-am dat seama pentru prima dată cât de vulnerabili suntem aici. Eu nu m-am născut în Tenerife. Nu aveam perspectiva asta a vulnerabilității în care se află insulele. Așa e frumos, e un dolce far niente. Vapoarele vin, aduc mâncare, toată lumea se distrează, Guvernul spaniol subvenționează transportul și totul e minunat.



Dar de aici s-a născut povestea după care s-a dezvoltat cu blocarea Canalului Suez, războiul din Ucraina. Și realizez pur și simplu cât de cât de vulnerabili suntem, fiindcă toată globalizarea asta, fără să o critic, înseamnă să găsești cele mai ieftine resurse, indiferent cât de departe sunt. Și asta e o chestie normală și absolut naturală. Totul în natură tinde către conservarea energiei. Nimeni nu vrea să consume mai multă energie decât are nevoie, doar că asta prezintă niște vulnerabilități, fiindcă mai sunt zone ca Luxemburgul, ca Singapore, care nu își pot produce propriile alimente.

Chiar și România, în ultimii ani, are un punct nevralgic acolo, fiindcă și-a externalizat producția agricolă, importă mult din Polonia, importă din Egipt”, a spus autorul.

Această experiență a vulnerabilității nu a rămas una teoretică. Scriitorul nu a privit detașat ce se întâmplă în jurul lui. În timpul pandemiei, după ce restaurantul pe care îl avea s-a închis, Ciocu s-a implicat, alături de câțiva prieteni, în pregătirea hranei pentru persoanele aflate în dificultate. Au folosit inclusiv produse rămase în depozitele hotelurilor și ale altor afaceri care își opriseră activitatea.

Au ajuns să pregătească aproximativ 200 de kilograme de tortilla pe zi, folosind produse din depozitele cinematografelor, precum chipsurile și pastele.

„Astea erau produse pe care, apropo de standardizare și depozitare, le aveau în depozite. Hotelurile care s-au închis. Ce s-a întâmplat? Au rămas brusc cu cantități imense de produse. Eu n-am văzut în viața mea până atunci, o cutie de 66 de ouă din Portugalia, ouă fierte în saramură. Luai oul gata, fiert, fără coajă și îl puneai la micul dejun pe masă. Pungi de aluminiu, asta e stocarea modernă, pungi de aluminiu pline cu ouă, adică ouă sparte. Gata de gătit, de făcut omletă. (...)Rezistă câteva zile în frigider. Și atunci făceam această omletă cu chipsurile pe care le aduceau cinema-urile.

Și toate lucrurile astea și le vedeam și am zis: OK, astea sunt stocate. Cum au ajuns astea aici? Uite, astea sunt niște resurse valoroase în perioada asta. Și toate fricile și toate îngrijorările legate de viitorul și de securitatea alimentară a insulelor, era acolo, după care, gata, toată lumea a uitat”, mi-a spus scriitorul.

Întrebat cât de repede poate deveni vulnerabil un sistem alimentar construit în jurul globalizării și al accesului la cele mai ieftine resurse în eventualitatea unui război sau catastrofe, răspunsul e: „puțin, șocant de puțin”.

Ce vom mânca în viitor?

Experiența l-a făcut mai conștient de vulnerabilitatea aprovizionării alimentare, dar și de risipă, nu doar a hranei propriu-zise, ci și a resurselor.

Așadar, această carte nu este o simplă documentare a invențiilor, ci și o analiză asupra modului în care omul a transformat resursele naturale, uneori cu costuri imense pentru viața pe Terra, pentru a-și asigura hrana și a se extinde pe întreaga planetă.

Emanuel Ciocu se uită acum la sistemul de alimentație globală dincolo de războaie. O idee pe care o va dezvolta într-o carte ulterioară. Suntem 8 miliarde de oameni pe această planetă, dar hrana pe care o consumăm zi de zi este produsă de aproximativ un miliard.

Iar schimbarea climatică pune sub presiune sistemele agricole actuale, iar unele culturi ar putea deveni tot mai greu de susținut în regiunile în care au fost dezvoltate.

În Tenerife, autorul este implicat într-un proiect care caută soluții pentru utilizarea mai eficientă a resurselor. Printre experimente se numără recuperarea unor materiale din plantele de bananier și dezvoltarea unor sisteme de agricultură de tip acvaponic, în care apa circulă între bazinele cu pești și culturile de plante, reducând consumul de apă dulce.

„Căutăm resurse pentru viitor, începând cu apa și cu solul”, mi-a explicat el.

Astfel, dacă în istoria noastră de până acum, războaiele au dezvoltat alimentația dintr-o nevoie acută de a hrăni soldații și civilii, viitorul ar putea aduce provocări la fel de mari, dar de altă natură.

Unde vă puteți întâlni cu autorul

„Gustul victoriei. Războaiele care ne-au pus masa”, semnată de Emanuel Ciocu și Mari Blaga, are 616 pagini și este publicată de editura Alice Books.

Cititorii se vor putea întâlni cu Emanuel Ciocu la București, pe 5 decembrie, începând cu ora 16:00, la lansarea volumului de la standul Alice Books din cadrul Târgului de Carte Gaudeamus.

Foto: Editura Alice Books

Iată descrierea cărții, așa cum este ea redată pe site-ul editurii Alice Books:

Istoria lumii e dominată de războaie, iar războaiele sunt strâns legate de… mâncare. Una dintre cele mai importante coordonate ale vieții militare, de la vechii sumerieni până la războaiele din zilele noastre, a fost asigurarea hranei în condiții cât mai bine adaptate la cerințele câmpurilor de luptă.

Fie că vorbim despre sosuri, despre macaroane sau despre vin, prepararea, depozitarea și transportul acestora în campanii au făcut deseori diferența dintre victorie și înfrângere, dintre prosperitate și o catastrofă umanitară.

Imperii întregi au fost clădite și s-au prăbușit ca urmare a unor descoperiri culinare revoluționare, care au marcat evoluția unor întregi civilizații. Mai mult decât atât, alimentele și tehnicile de preparare și de conservare ale acestora au ieșit din tranșee și au ajuns, încet-încet, pe rafturile magazinelor și în bucătăriile noastre, transformându‑le astfel în adevărate portaluri către istoria întregii umanități.

„Totul s-a schimbat când omul s-a ridicat în picioare. Părăsirea paradisului a venit cu prețul adaptării la frig și la lipsa resurselor. În lipsa atuurilor fizice, omul a fost obligat să exploreze, să se adapteze și să-și folosească imaginația. Comparat cu o furnică, omul este slab. Suntem singura specie care și-a inventat alimentația pas cu pas, așa cum a inventat orice alt obiect, pentru a se extinde pe toată planeta. Războiul a generat conservele, teflonul și cuptorul cu microunde. Această carte analizează modul în care hrana a fost o armă secretă, de la paradisul pierdut până la laboratoarele viitorului.”

Cei doi autori sunt:

Emanuel Ciocu (1976): bucătar și jurnalist, pasionat de istorie și antropologie și tot ce are legătură cu alimentația umană.

Mari Blaga (1976): filologă convertită în specialistă în dietetică și nutriție, pasionată de permacultură și suveranitate alimentară.