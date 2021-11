Viorel și Oana Lis, internați în spital după ce s-au îmbolnăvit de COVID-19. ”Viorel nu mai putea să meargă”

Oana Lis spune că fostul primar este conectat la o sursă de oxigen, dar nu este în secţia de terapie intensivă.

„Eu am avut simptome, iar când a început să aibă şi Viorel nu mai puteam să am grijă şi de el, şi de mine, aşa că am mers la spital.

Nu avem o formă foarte gravă, suntem vaccinați. Au trecut de la doza 2 vreo 7 luni, trebuia să facem şi doza 3. Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată (...)

El e o persoană cu risc, dar este la salon, ia tratament, eu sunt super fericită că avem loc în spital. 78 de ani are. Nu este intubat. Este o formă medie zic eu.

Trebuie să avem grijă cu diabetul. Cu greu am ajuns la spital. Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă. Suntem împreună în această situație. Vreau să ne facem bine, e tot ce îmi doresc. Covid-ul are aproape 2 ani, Viorel are 78, trebuie să îl bată Viorel”, a declarat Oana Lis în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță”, a declarat Oana Lis în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

