Viorica de la Clejani, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19: ”În viața mea nu mă mai iau după lume. Îmi cer scuze față de mine”

„În viața mea nu mă mai iau după lume. Când am văzut masca aia de oxigen pe față, aoleu, Ioniță, m-am dus dracu. Mă omoară aștia pe aici. Masca de oxigen nu te omoară, așa cum spun oamenii. Așa credeam. Salut toți medicii care au avut grijă de mine. Îmi cer scuze față de mine, că am fost o proastă, față de doctori, care au studii.”, a spus Viorica de la Clejani, potrivit Pro TV.

Artista a povestit scenele marcante la care a asistat:

„Am văzut o fată de 30 de ani care a decedat, din păcate. Că ce fac oamenii…se duc la spital și semnează pe propria răspundere că se tratează acasă. Și eu așa am crezut. Nu am bănuit nicio clipă că mă vor interna. Dacă mai ai o boală, este și mai greu. Și mie mi-au găsit ficatul vraiește. Am văzut cum puneau oamenii în saci, trăgeau fermoarul ăla și gata. Altul care abia mai respira, în timp ce altcineva țipa.”

În trecut, Viorica de la Clejani spunea că se va vaccina împotriva COVID-19 doar dacă va fi obligată.

„Dacă sunt obligată să mă vaccinez, mă vaccinez. Dar dacă a durat 18 ani să faci un vaccin pentru hepatită, asta e o gripă. Nu se mai numește gripa aia veche, este COVID-19. Eu nu cred în așa ceva. Te îmbraci bine, nu răcești”, declara artista la Antena Stars.

