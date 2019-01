Viorica Dăncilă cere sprijinul Serviciilor, în chestiunea Complexului Energetic Oltenia

Premierul Viorica Dăncilă a solicitat intervenţia instituţiilor din domeniul securităţii naţionale în situaţia de la Complexul Energetic Oltenia, care riscă să afecteze securitatea energetică a României. Dăncilă suspectează o operaţiune speculativă.

"Mi s-a adus la cunoștință ieri, cu nepermisă și suspectă întârziere, situaţia de la Complexul Energetic Oltenia. Am cerut ministrului Energiei să meargă la Târgu Jiu. Am cerut să se convoace grupul de lucru interministerial pentru siguranță energetică. Am solicitat tuturor structurilor de siguranță națională informații despre această situație extrem de gravă și verificarea celor apărute în spațiul public privind achiziții de energie din alte țări, la prețuri foarte mari, pentru a afla dacă există o legătură între acest blocaj și dorința unora de a face speculații. Nimeni nu se poate juca cu siguranţa energetică a României", a declarat premierul, în deschiderea şedinţei de Guvern de joi, 17 ianuarie.

Complexul Energetic Oltenia a închis în această dimineaţă un grup la centrala Rovinari, din lipsa cărbunelui, arată datele publicate pe site-ul Transelectrica. Aceasta după ce, joi dimineaţă, minerii din cadrul complexului au reluat greva.

Corpul de control al prim-ministrului desfăşoară, începând de joi, un control la societatea Complexul Energetic Oltenia - SA.