Viorica Dăncilă: "Nu mizez pe alegeri anticipate, trebuie făcute la termen. Dar dacă se va hotârî, PSD este pregătit"

Sursă foto: gov.ro

Partidul Social Democrat nu vede o soluţie în alegerile anticipate, dar este pregătit pentru acestea, a declarat luni preşedintele formaţiunii, Viorica Dăncilă.



"Nu mizez pe alegeri anticipate. Din punctul meu de vedere, alegerile trebuie făcute la termen. După ce nu avem un guvern, mai intrăm în alegeri anticipate? Încotro vrem să ducem această ţară - îl întreb pe domnul preşedinte, pentru că văd că dumnealui nu are în program decât noi crize. A făcut una guvernamentală, hai să facem şi una parlamentară. Nu văd o soluţie în alegerile anticipate, dar, dacă se va hotărî, PSD este pregătit. PSD este mobilizat şi vom arăta această mobilizare la alegerile prezidenţiale. Dar pe mine mă uimeşte atitudinea domnului preşedinte, nu văd nimic constructiv, nimic bun în proiecţia dumnealui pentru viitor", a afirmat Dăncilă, la DC News.



Premierul demis a amintit că, din punct de vedere al acţiunilor constituţionale, preşedintele Iohannis ar trebui suspendat, adăugând însă că nu este posibil acest lucru din punct de vedere legal.



"Din punct de vedere al acţiunilor domnului preşedinte Iohannis, faptul că a încălcat Constituţia, faptul că este preşedinte de facto al PNL, faptul că nu îşi îndeplineşte îndatoririle din punct de vedere constituţional - ar trebui suspendat. Acest lucru cred că este vizibil. Este un lucru pe care putem să îl vedem fiecare dintre noi. Din punct de vedere legal, din punct de vedere al Constituţiei, cu şase luni înainte nu putem face apel la acest mod de a acţiona. Dar, din punct de vedere al acţiunilor, din punct de vedere al jurământului pe care l-a depus acum cinci ani şi pe care nu şi-l respectă, al modului în care se poziţionează faţă de România şi cetăţenii români, domnul preşedinte ar trebui să fie suspendat în următoarea clipă. (...) Pe lângă încălcarea Constituţiei, pe lângă faptul că nu îşi îndeplineşte rolul de mediator, ci are un rol de instigator la ură şi dezbinare, şi acţionează ca un preşedinte de partid, domnul Iohannis are această atitudine, această aroganţă în a se adresa românilor, în a da ordine, de parcă România îi aparţine, iar dânsul ar fi comandantul suprem. (...) A aruncat România în haos", a susţinut Viorica Dăncilă.



În ceea ce priveşte susţinerea unui viitor guvern, preşedintele PSD a reafirmat că parlamentarii social-democraţi nu vor face acest lucru, apreciind că, aşa cum a făcut cvorum la moţiunea de cenzură, premierul interimar, Ludovic Orban, ar trebui să asigure acelaşi cvorum şi la învestirea unui nou guvern. "E obligaţia domniei sale şi a liderilor celorlalte partide să asigure acest cvorum. Toate lucrurile care decurg din iniţiativa domnului preşedinte, de a dărâma acest guvern, trebuie să fie explicate de domnul preşedinte. Dânsul este promotorul şi trebuie să îşi asume tot ceea ce se va întâmpla de acum încolo", a spus premierul demis.