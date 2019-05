Viorica Dăncilă, prezentă la Marșul Vieții de la Auschwitz. „Este un eveniment tulburător. Am ales să particip pentru a arăta solidaritate”

Premierul României, Viorica Dăncilă, a participat la „Marșul Vieții” de la Auschwitz pentru „a arăta solidaritate”, „pentru a trage un semnal de alarmă tuturor celor care încă mai cred în negarea Holocaustului sau mai au manifestări antisemite”.

„Marșul Vieții, între Lagărele de concentrare Auschwitz și Birkenau, este un eveniment tulburător, este o procesiune simbolică pentru cei de aici, prin care refac ultimul drum al celor care au fost uciși în lagărele de concentrare. Călcând pe urmele lor cred că vor să transmită suferința, calvarul noilor generații. Participarea mea la Marșul Vieții îmi confirmă dimensiunea obligației morale pe care trebuie să o avem toți, de a lupta împotriva oricărei forme de antisemitism, xenofobie și ca astfel de drame să nu mai aibă loc.

Am ales să particip la acest eveniment pentru a arăta solidaritate. Am ținut să particip la acest eveniment pentru a trage un semnal de alarmă tuturor celor care încă mai cred în negarea Holocaustului sau mai au manifestări antisemite. Am ținut să particip la acest eveniment, în calitate de prim-ministru al României, pentru că în ultimul timp, în România, s-au luat foarte multe măsuri. Legislația română condamnă ferm orice manifestare antisemită sau de negare a Holocaustului. Legislația României a definit antisemitismul cu termenii utilizați de Alianța Internațională pentru memoria Holocaustului. Am ținut să mă alătur acestui marș și pentru că, în această perioadă, noi deținem președinția rotativă a Cosiliului UE și pentru că am înțeles cât de important e să lupți împotriva antisemitismului”, a spus premierul.