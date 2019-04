foto- captură Antena 3

Viorica Dăncilă Palatul Victoria face declarații pe teme de președinție a Consiliului UE. Premierul prezintă bilanțul celor 100 de zile de președinție a UE.

„În fiecare din cele 100 de zile de mandat, Guvernul României a dovedit eficiență, determinare și capacitatea de a găsi soluții bune pentru cetățenii europeni. Miniștrii PSD-ALDE au coordonat dosare dificile, unele dintre ele amânate din mandatele președințiilor precedente, le-au negociat și l-au adus la stadiul de finalizare. Am dovedit că avem forța și priceperea să deblocăm discuții cu privire la problematici importante pentru viitorul european și să le punem o amprentă practică. Am dovedit că avem o echipă puternică, o echipă responsabilă. Am convingerea că după acest mandat de șase luni se va vorbi mai mult despre România ca despre o țară cu voce puternică și respectată în Europa. Îmi este confirmat acest lucru la toate întâlnirile cu oficialii europeni, care ne felicită pentru reușitele mandatului președinției rotative”.

„În primele 100 de zile de mandat, am gestionat peste 1100 de evenimente și reuniuni. Înseamnă o medie de 11 reuniuni în fiecare zi organizate în țară și la Bruxelles. Acest lucru arată capacitatea noastră de a aduce la masa discuțiilor toți actorii care au un cuvânt de spus în creionarea viitorului european”.

„În calitate de prim-ministru, m-am implicat în toate dezbaterile asupra celor mai complexe teme aflate în discuție și am participat activ la mai multe evenimente cu vizibilitate politică”.