Viorica Dăncilă a avut o primă reacţie după ce moţiunea de cenzură pentru căderea Guvernului a trecut.

"După cum aţi văzut, moţiunea a trecut, toate partidele s-au unit pentru a trece această moţiune. Au fost şi colegi din cadrul PSD care au votat. Nu este o problemă. Plecăm cu datoria împlinită. Am reuşit să îndeplinim foarte multe dintre obiectivele programului de guvernare, pe care oamenii le-au văzut şi le-au simţit", a spus premierul.

Dăncilă a făcut apel la preşedintele Iohannis să nominalizeze cât mai repede un nou prim-ministru care să guverneze ţara.

"Le doresc celorlalţi să vină în plen cât mai repede cu o nouă formulă guvernamentală şi cu un nou guvern. Fac apel la preşedintele României să nominalizeze cât mai curând un premier care să-şi asume guvernarea. Îmi doresc ca preşedintele să numească cât mai repede un nou premier. Acum ne dorim să plecăm şi să lăsăm un nou guvern care să guverneze ţara".

În privinţa alegerilor prezidenţiale, Viorica Dăncilă s-a arătat în continuare optimistă şi e convinsă că românii vor fi alături de PSD.

"Vom intra în turul al doilea, mergem cu candidatura la prezidenţiale înainte. Sâmbătă vom avea lansarea candidatului. Dacă ne amintim, în 2016 PSD a venit din Opoziţie şi a avut un scor foarte mare. Eu sunt convinsă că oamenii vor face comparaţie între ceea ce a făcut Guvernul PSD şi ce vor face cei care astăzi au dorit să fie la guvernare".

"Nu mă tem de nimic. Mă tem doar că putem pierde încrederea românilor. Sunt convinsă că în această perioadă mult mai mulţi români vor fi alături de noi. Nu regret că nu am venit să cer votul pentru remaniere. Sunt două aspecte. Primul aspect este legat de faptul că preşedintele României trebuia să respecte decizia CCR. Al doilea aspect, de ce era să vin cu remanierea atunci când exista o moţiune? PSD merge pe drumul său, acela de a dialoga cu cetăţenii".

Dăncilă a precizat că nu crede că ar trebui ca Secţia Specială să fie desfiinţată sau ca şeful DIICOT ar trebui să plece.

"Am vorbit despre Secţia de Investigare a Magistraţilor. Nu cred că cineva trebuie să intervină în justiţie. Nu cred că Secţia de Investigare a Magistraţilor trebuie să fie desfiinţată. Cred în continuare în independenţa justiţiei, cum cred în continuare că preşedintele României nu trebuie să dea ordin pentru plecarea şefului DIICOT, nu trebuie să vorbească despre desfiinţarea Secţiei Speciale", a mai spus Dăncilă.

În ciuda rezulatului votului pe moţiunea de cenzură, Viorica Dăncilă a mai spus că nu are ce să-şi reproşeze.

"Am fost aleasă prin congres. Rămân la șefia PSD. Nu am cum să fac un pas în spate, nu am ce să îmi reproșez. Am ținut după europarlamentare o echipă unită, cu toți colegii. Am luat măsuri bune. Guvernul PSD va rămâne în istorie ca un guvern foarte bun", a declarat Dăncilă.

"Nu-mi reproşez nimic, nu am ce să-mi reproşez, am ţinut, după alegerile europarlamentare, o echipă unită, am ţinut tot partidul aproape, împreună cu colegii mei ne-am continuat programul, am implementat măsuri bune pentru populaţie, măsuri pentru care am fost apreciaţi în teritoriu de către cetăţeni. Nu am ce să-mi reproşez", a completat ea.



Întrebată cum va rămâne cabinetul său în istorie, Dăncilă a spus: "Ca un Guvern foarte bun".



"Aş vrea ca această întrebare să o reluaţi după un an de guvernare cu cei care astăzi se bucură", a completat liderul social-democrat