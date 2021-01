Viorică Dăncilă rupe tăcerea la Antena 3: "Paul Stănescu m-a trădat din prima clipă, Marcel Ciolacu a dirijat moţiunea de cenzură"

Viorica Dăncilă a oferit un interviu amplu jurnalistului Răzvan Dumitrescu în care a vorbit despre trădările colegilor ei de partid, care au dus la căderea guvernului pe care îl conducea, la sfârşitul anului 2019.

"Dacă voiam răzbunare, veneam cu aceste dezvăluiri înaintea alegerilor locale, sau parlamentare. Este un demers pentru adevăr. Consider că PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr şi pe analiza obiectivă a ceea se s-a întâmplat în trecut", spune Viorica Dăncilă. Fostul premier i-a acuzat de trădare pe actualul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, dar şi Paul Stănescu, secretarul general al aceluiaşi partid.

"Imediat după arestarea preşedintelui Liviu Dragnea, Paul Stănescu a venit la mine în birou şi mi-a spus că trebuie să-mi dau demisia. Nu am înţeles acest demers. Am mai întrebat odată, mi-a răspuns că trebuie să-mi dau demisia. Eram premier. Am încercat să înţeleg. Nu mi-a oferit nicio explicaţie. Eu am considerat că Paul Stănescu avea alte ţinte şi alte obiective. Pentru el era important avantajul propriu, preluarea partidului. În acel moment, doar Paul Stănescu mi-a cerut demisia. I-am explicat că eu nu pot face acest lucru. Conduceam atunci preşedinţia Comisiei Europene, era imposibil să-mi dau demisia şi aveam un program de guvernare pe care trebuia să-l implementez", a spus Viorica Dăncilă în interviul dat pentru Antena 3.

Cum a trădat-o Marcel Ciolacu la moţiunea de cenzură care a dărâmat Guvernul Dăncilă

În cartea-interviu "Partea ei de adevăr", Viorica Dăncilă a spus că Paul Stănescu i-a cerut să nu candideze la prezidenţialele din 2019 pentru ca în turul doi să ajungă Dan Barna, candidatul USR, alături de actualul preşedinte. Ea a explicat la Antena 3. "L-am întrebat pe Paul Stănescu, după alegeri, de ce nu trebuia să candidez eu. Mi-a zis că nu ar fi trebuit să candidez că dacă nu candidam eu nu s-ar fi intrat în turul 2 şi atunci domnul Dan Barna ar fi ajuns preşedintele României", a spus Viorica Dăncilă.

Întrebată de Răzvan Dumitrescu ce interes ar fi avut cineva să iasă Dan Barna preşedinte, Dăncilă a răspuns că nu ştie ce se afla în spatele acestui lucru, pentru că relaţia cu Paul Stănescu a fost una rece şi că nimeni din partid nu a mai avut această opinie.

Viorica Dăncilă a detaliat şi dedesubturile moţiunii de cenzură depuse de opoziţie în 10 octombrie 2019, care, potrivit calculelor, nu ar fi trebuit să treacă. Dăncilă spune că moţiunea a trecut cu ajutor din interioriul PSD. "Trădarea a fost în PSD. Înainte de moţiune am avut toate asigurările din partea lui Marcel Ciolacu că această moţiune nu va trece, ba chiar am pe telefon un tabel trimis de Marcel Ciolacu cu calculele făcute, unde noi am fi avut 241 de voturi fără nicio problemă. Mi-a garantat că moţiunea nu va trece cu o zi înainte. În timpul moţiunii mi-am dat seama că am fost trădată din interiorul PSD. Pe lângă Marcel Ciolacu, care a dirijat aceste lucruri, alături de domnul Simonis. Mai mulţi deputaţi, dintre cei care au votat moţiunea, mi-au spus că au avut discuţii cu Marcel Ciolacu.

Paul Stănescu ar fi ameninţat un deputat că dacă nu votează împotriva propriului guvern, va fi scos de pe liste la alegeri

Paul Stănescu i-a spus unui deputat de la Olt că nu va mai fi pe liste, dacă nu votează moţiunea. Alegerile erau peste un an. De ce în ziua moţiunii trebuia să-i spună cuiva că nu se va mai regăsi pe liste, astfel, persoana respectivă să voteze împotriva propriului partid", a dezvăluit Viorica Dăncilă.

Întregul interviu îl puteţi viziona în clipul de mai jos.