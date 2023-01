Medicul Virgil Musta, primul mesaj după ce a fost acuzat de conflict de interese: ”M-am implicat, absolut voluntar!”

Medicul Virgil Musta a transmis primul mesaj după ce a fost acuzat de conflict de interese de Agenția Națională de Integritate (ANI).

Sursa foto: Facebook

”Au apărut în ultimul timp în spațiul public mai multe acuzații care mi se aduc. Nu am dorit să comentez absolut nimic până acum, nu pentru că acuzațiile ar fi adevărate, ci pentru că, orice aș spune, vorbele mele vor fi probabil fără rost pentru cei care mi-au pus deja o etichetă.

Din respect pentru toți cei care nu s-au grăbit totuși să șteargă repede cu buretele tot ceea ce am încercat să fac în perioada pandemiei pentru a ajuta oamenii, pentru a salva vieți și nu pentru a mă îmbogăți, spun doar că, în afară de munca foarte intensă de la spital, m-am implicat, absolut voluntar, în multe proiecte tocmai pentru a-mi pune experiența în slujba comunității, pentru a ajuta medicii sau pacienții și am încercat să transmit publicului, pe un limbaj cât mai simplu, tot ceea ce am învățat despre evoluția total necunoscută a COVID 19 la acea vreme, astfel încât să poată beneficia de aceste informații cât mai multă lume.

Nu am produs prejudicii și nu am luat foloase necuvenite. Am convingerea că justiția va elucida corect toate acuzațiile care mi se aduc.

Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate! Nu neglijați, vă rog, toate măsurile de protecție pe care le știți deja, este o perioadă cu foarte multe îmbolnăviri de gripă, COVID 19 și alte afecțiuni respiratorii”, este mesajul medicului Virgil Musta.

Medicul Virgil Musta, acuzat de conflict de interese

Șeful Secției Boli Infecțioase II în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, Virgil Musta, este acuzat de conflict de interese de Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru că ar fi încheiat un contract cu o firmă unde este asociat.

Potrivit ANI, medicul Virgil Musta este acuzat că la data de 20 iulie 2020, societatea comercială în cadrul căreia el și fratele lui dețin calitatea de asociat și funcția de medic primar, iar soția lui Musta deține funcția de medic specialist, „a încheiat un contract de prestări servicii medicale și actele adiționale aferente, cu spitalul în cadrul căruia Musta Virgil Filaret exercită funcția de șef secție, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din același act normativ”, scrie Mediafax.