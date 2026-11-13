Vlad Bălțățeanu, suspectul în cazul Valentinei, tânăra aruncată în Olt, dă vina pe traumele din copilărie. Ce i-a spus psihiatrului

1 minut de citit Publicat la 17:14 13 Noi 2026 Modificat la 17:14 13 Noi 2026

Iubitul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată în Olt, nu recunoaște crima FOTO: Facebook

Apar noi detalii în cazul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată în râul Olt. Principalul suspect, Vlad Bălțățeanu, ar fi recunoscut, în timpul expertizei psihiatrice, că a lovit-o pe tânără cu o coadă de mătură, însă susține că nu își amintește în totalitate cum s-au petrecut lucrurile. Informațiile au fost prezentate de avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis.

Potrivit avocatului, suspectul a vorbit despre seara crimei în timpul discuțiilor cu medicul psihiatru. Din explicațiile oferite de acesta reiese că între el și Valentina ar fi existat un conflict, în timpul căruia bărbatul ar fi devenit violent.

Vlad Bălțățeanu ar fi recunoscut că a lovit-o pe tânără cu o coadă de mătură, dar ar fi susținut că intenția sa a fost doar să o lovească, nu să o înjunghie. Totodată, acesta le-ar fi spus specialiștilor că nu își amintește complet cum s-au desfășurat evenimentele.

În încercarea de a-și explica reacțiile violente, suspectul ar fi invocat traume din trecut și o teamă profundă de abandon, pe care susține că a dezvoltat-o încă din copilărie.

Avocatul Adrian Cuculis a atras atenția asupra unei diferențe importante în comportamentul suspectului. Deși acesta ar fi oferit detalii despre agresiune în timpul expertizei psihiatrice, a refuzat să dea declarații oficiale în fața procurorului care instrumentează dosarul.

Potrivit informațiilor prezentate de avocat, din evaluarea psihiatrică reiese că Vlad Bălțățeanu ar recunoaște fapta, dar susține că nu își poate aminti toate împrejurările în care s-a produs.

Discuțiile purtate cu medicul psihiatru au fost consemnate în cadrul expertizei și urmează să fie analizate de anchetatori, pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în seara crimei.

Deocamdată, explicațiile oferite de suspect în timpul evaluării psihiatrice nu reprezintă o declarație oficială dată în fața procurorului. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care Valentina a fost ucisă și să clarifice rolul bărbatului în cele întâmplate.